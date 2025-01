Der Andrang in der Münchner Motorworld ist groß, Hunderte müssen draußen bleiben. Drinnen skizziert der Wirtschaftsminister und Kanzlerkandidat die großen Linien seiner Politik – und übt nur dezente Selbstkritik.

Von Bernd Kastner

Neulich war er noch oben auf dem Siegestor, illegal und nur als Foto. Jetzt ist Robert Habeck leibhaftig herabgestiegen in einen Dom, um seinen Grünen zu erklären, wo er politisch hinwill. Wohin seine Fangemeinde musste, um den Wirtschaftsminister zu erleben, ist bemerkenswert: in die Motorworld in München-Freimann, Tempel der schnellen und teuren Autos. Darf’s eine Corvette sein für 211 500 Euro? Oder eine günstigere für 126 600 Euro? Hierher bittet der grüne Kanzlerkandidat die Seinen. Eine versteckte Botschaft?