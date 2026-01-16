München hat die Wahl: Am 8. März entscheidet sich, wer die Landeshauptstadt die nächsten sechs Jahre regiert. Um den Posten des Oberbürgermeisters bewerben sich neben Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU). Bei der OB-Wahl im Jahr 2020 gingen im ersten Wahlgang 90 Prozent der abgegebenen Stimmen an diese drei Parteien.

Wie wird es dieses Mal kommen? Welche Chancen rechnen sich die Herausforderer aus? Dominik Krause, 35, ist seit 2014 im Stadtrat. Seit Oktober 2023 ist er Zweiter Bürgermeister von München. Clemens Baumgärtner, 49, war von 2019 bis Oktober 2024 Wirtschaftsreferent der Stadt München und als solcher auch Chef des Oktoberfests.

Was sagen die Kandidaten zur Entwicklung der Stadt? Was wollen sie ändern, falls es ihnen gelingt, den seit 2014 regierenden Dieter Reiter aus dem Amt zu drängen – und wie will der 67-Jährige dies verhindern?

Um diese Fragen geht es beim Triell mit den drei OB-Kandidaten am 22. Februar um 11 Uhr im Residenztheater, das Ulrike Heidenreich und René Hofmann moderieren, die Leiterin und der Leiter des Ressorts München, Region und Bayern. Der Eintritt ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung aber nötig. Karten für die Veranstaltung gibt es hier.