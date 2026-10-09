Fast jeder dritte Münchner hat keinen deutschen Pass. Damit auch diese Stadtbewohner gehört werden, gibt es den Migrationsbeirat, der ihre politischen Interessen ehrenamtlich vertritt. Das Gremium berät Stadtrat und Verwaltung in allen Fragen, die die ausländische Bevölkerung in München betreffen. An der jüngsten Wahl 2023 beteiligten sich nur 3,1 Prozent der Berechtigten. Doch nun hat sich im Kreisverwaltungsreferat (KVR), der für Wahlen zuständigen Behörde, eine Datenpanne ereignet, die auf das Leben mancher Kandidierender erheblichen Einfluss haben könnte.

Wenige Wochen vor der Wahl des neuen Migrationsbeirats am 22. November hat das KVR für etwa drei Stunden die privaten Adressen aller Kandidatinnen und Kandidaten im Internet veröffentlicht. Das Wahlamt informierte in einer E-Mail alle Verantwortlichen der antretenden Listen über diese „Datenschutzpanne“, wie es wörtlich in dem Schreiben heißt. Die persönlichen Daten seien am 7. Oktober von 15 bis 18 Uhr in einem PDF-Formular frei zugänglich gewesen.

118 Mal wurde an diesem Tag auf die Überblicksseite zur Wahl des Migrationsbeirats geklickt, auf der auch das PDF mit den Namen und Wohnanschriften heruntergeladen und gespeichert werden konnte. Wie oft das passiert ist und wie die Daten weiterverbreitet wurden, das lässt sich nicht nachvollziehen. Der SZ liegen jedoch konkrete Hinweise darauf vor, dass das PDF mit den Adressen in einer Chatgruppe bei einem Messengerdienst verschickt worden ist.

Die Veröffentlichung der privaten Adressen war bis zu einer Satzungsänderung im Jahr 2022 üblich, seither ist sie ausdrücklich nicht mehr erlaubt. Für Kandidaten des Migrationsbeirats sei die Datenschutzpanne ein „absoluter Albtraum“, sagte Arif Haidary von den Linken. Er gehört dem Gremium seit drei Jahren an, in diesem März wurde er für seine Partei erstmals in den Stadtrat gewählt. „Die Wahrscheinlichkeit, angegriffen zu werden, ist für politisch aktive Migrant*innen extrem hoch – vor allem vor dem Hintergrund des aktuellen Rechtsrucks.“

Aber auch von anderer Seite könne Gefahr drohen, deutete Haidary an. Wer sich in München engagiere, sei oft auch schon im Heimatland „politisch aktiv und verfolgt“ gewesen. Darüber hinaus können ungewollt veröffentlichte Wohnadressen aber auch im privaten Umfeld Schaden anrichten. So hat sich eine Kandidatin in großer Sorge an die SZ gewandt. Ihre Adresse würden nur Menschen aus ihrem engsten Umfeld kennen, sagte sie. Aus gutem und ernstem Grund: Vor Jahren entkam sie einer arrangierten Zwangsehe mit einem gewalttätigen Mann.

Bei der Veröffentlichung wurde eine veraltete Vorlage verwendet

Das KVR bestätigte am Freitag die Datenschutzpanne. Man habe „den Vorfall den städtischen Datenschutzbeauftragten sowie dem Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz gemeldet“, sagte eine Sprecherin. Zur für den 7. Oktober vorgesehenen Veröffentlichung der Listen für die Wahl sei „versehentlich“ eine Vorlage aus dem Jahr 2022 genutzt worden, „die die Adressen aller Kandidierenden beinhaltet“.

Das Wahlamt bedauere die Panne „außerordentlich“ und entschuldige sich bei allen Betroffenen, erklärte die KVR-Sprecherin weiter. Man habe bereits „alle essenziellen Schritte zur Aufklärung eingeleitet“, damit sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen könne. Bei der letzten Wahl des Migrationsbeirats im Jahr 2023 wurde nach Angaben des KVR das richtige Formular verwendet, damals lief die Veröffentlichung korrekt ab. Doch für die Zukunft sei dann die alte, bis 2022 gültige Vorlage abgespeichert worden.

Mit der Veröffentlichung am Mittwoch wurden 28 verschiedene Listen für die Wahl zugelassen. Dem Migrationsbeirat gehören 40 gewählte Mitglieder und zehn weitere an, die direkt benannt werden. Auf den Listen mit den Kandidatinnen und Kandidaten sind unter anderem Staatsangehörigkeit, Beruf oder kommunale Ehrenämter genannt.

Inzwischen seien auch alle Kandidatinnen und Kandidaten persönlich per Post auf die Panne hingewiesen worden, sagte die KVR-Sprecherin. Bemerkt worden sei das Versehen mit den Adressen intern. Daraufhin sei das PDF umgehend aus dem Netz genommen und korrigiert worden.