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Allgemeinverfügung der BundespolizeiWaffenverbot am Wochenende an Haupt- und Ostbahnhof

Mehr Sicherheit an Münchens Bahnhöfen: Am kommenden Wochenende gilt ein Waffenverbot, das Beamte der Bundespolizei überwachen.
Mehr Sicherheit an Münchens Bahnhöfen: Am kommenden Wochenende gilt ein Waffenverbot, das Beamte der Bundespolizei überwachen. Stephan Rumpf

Die Bundespolizei will die Einhaltung des Verbots überwachen. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld.

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Im Rahmen einer bundesweiten Aktion für mehr Sicherheit im Reiseverkehr hat die Bundespolizei auch für zwei Münchner Bahnhöfe eine Allgemeinverfügung erlassen: Demnach dürfen am kommenden Wochenende am Haupt- und am Ostbahnhof keine gefährlichen Werkzeuge oder Waffen mitgeführt werden.

Wie die Pressestelle der Münchner Bundespolizeiinspektion mitteilte, gilt das Verbot von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis zum Sonntagmorgen, 3 Uhr, in allen Bahnhofsgebäuden sowie S-Bahn-Haltestellen und umfasst (Schreck-)Schusswaffen sowie Messer aller Art, zudem sonstige Hieb-, Stoß- und Stichwaffen. Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung; bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und unter anderem ein Zwangsgeld festgesetzt werden.

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