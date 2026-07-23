Im Rahmen einer bundesweiten Aktion für mehr Sicherheit im Reiseverkehr hat die Bundespolizei auch für zwei Münchner Bahnhöfe eine Allgemeinverfügung erlassen: Demnach dürfen am kommenden Wochenende am Haupt- und am Ostbahnhof keine gefährlichen Werkzeuge oder Waffen mitgeführt werden.

Wie die Pressestelle der Münchner Bundespolizeiinspektion mitteilte, gilt das Verbot von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis zum Sonntagmorgen, 3 Uhr, in allen Bahnhofsgebäuden sowie S-Bahn-Haltestellen und umfasst (Schreck-)Schusswaffen sowie Messer aller Art, zudem sonstige Hieb-, Stoß- und Stichwaffen. Einsatzkräfte der Bundespolizei überwachen die Einhaltung; bei Verstößen können die Gegenstände sichergestellt und unter anderem ein Zwangsgeld festgesetzt werden.