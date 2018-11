2. November 2018, 18:45 Uhr München Wäschetrockner fängt Feuer

Woher der Rauch kam, den ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Orthstraße in Pasing am Donnerstag gegen 17 Uhr bemerkte, stellte sich schnell heraus: Im Wäschekeller war ein Wäschetrockner in Brand geraten.

Ein 79-jähriger Jurist, der im Haus wohnt, versuchte das Feuer

zu löschen und atmete dabei Rauch ein. Auch seine 75-jährige Ehefrau und ein 54-jähriger Nachbar setzten sich dem Rauch aus. Ihre Löschversuche blieben ergebnislos. Erfolgreicher waren die Feuerwehr München sowie die Freiwillige Feuerwehr Obermenzing. Die drei Personen, die Rauch eingeatmet hatten, wurden durch einen Notarzt behandelt. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt, die Brandursache ermittelt nun das Kommissariat 13.