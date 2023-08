Wie laut ist die Wärmepumpe? Das hängt auch davon ab, wo das Gerät steht. Wer Ärger mit Nachbarn vermeiden will, muss den Standort sorgfältig planen.

Gisela Lutz meinte es gut: Die alte Gasheizung sollte raus, eine moderne Luft-Wärmepumpe in den Garten. Doch die Lokalbaukommission macht den Tausch zu einer komplizierten Angelegenheit. Dabei ginge es ganz einfach.

Von Catherine Hoffmann

Warten statt wechseln: Gisela Lutz will ihre private Wärmewende in Angriff nehmen und die alte Gasheizung durch eine moderne Luft-Wärmepumpe ersetzen. Freunde empfehlen ihr Vaillant. Doch ihr Elan wird jäh von einem Bürokratiemonster gebremst, als der Hersteller mit Beratungsstelle in der Wasserburger Landstraße Lutz darauf aufmerksam macht, dass das Gerät nur mit behördlicher Genehmigung im Vorgarten ihres Einfamilienhauses aufgestellt werden dürfe.