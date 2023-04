Wegen des gesunkenen Grundwasserstands kann die Anlage von Martin Kabel in Waldperlach nicht mehr heizen. Nun stehen er und die anderen Wohnungseigentümer vor einem Problem. Tiefer bohren können sie nicht - also bleibt nur der ökologische Rückschritt.

Von Patrik Stäbler

Als beim Händewaschen plötzlich kein warmes Wasser mehr aus dem Hahn kommt, macht sich Martin Kabel zunächst keine großen Gedanken. Schließlich ist dies früher schon vorgekommen. Dann stieg der 34-Jährige stets in den Heizungskeller seines Mehrparteienhauses in Waldperlach hinab, um dort die Grundwasser-Wärmepumpe einmal aus- und wieder anzuschalten - und schon wurde es warm. Doch diesmal bringt der Neustart nicht den gewünschten Erfolg. Martin Kabel informiert den Hausmeister, nun schon mit Sorgenfalten auf der Stirn. Und diese vertiefen sich, als er und die anderen Wohnungseigentümer nach mehreren Handwerkervisiten erfahren, wieso ihre Heizung mit Grundwasser-Wärmepumpe nicht mehr funktioniert. Der zugehörige Brunnen ist versiegt - wegen des gesunkenen Grundwassers.

"Für uns kam das überraschend", sagt Martin Kabel einige Wochen später in seinem Wohnzimmer, in dem es trotz kühler Witterung behaglich warm ist. Über einen Notmechanismus kann das Warmwasser in den Tanks im Keller auch per Strom geheizt werden. Da dies aber infolge der nicht mehr funktionierenden Wärmepumpe dauerhaft geschieht, sind die Nebenkosten nach oben geschossen. Sie hätten bei seiner fast 130 Quadratmeter großen Wohnung früher dank der Grundwasser-Wärmepumpe bei nur 295 Euro gelegen, sagt Kabel. Seit sie jedoch mit Strom heizen müssen, zahle man fast das Doppelte.

Dazu komme der ökologische Aspekt, der für seine Frau und ihn beim Kauf der Wohnung vor zwei Jahren durchaus eine Rolle gespielt habe, sagt der Münchner. "Das war schon ein Argument, dass wir hier eine CO₂-neutrale Heizung haben, die auch wenig Kosten verursacht." Nun jedoch muss die Eigentümergemeinschaft nicht nur mit sprunghaft gestiegenen Nebenkosten zurechtkommen, sondern auch tausende Euro in eine neue Heizung stecken. Und diese wiederum werde wohl mit Gas betrieben, sagt Martin Kabel und zuckt hilflos mit den Schultern. "Weil uns nichts anderes übrig bleibt." Während also vielerorts in Deutschland derzeit Gasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden, müssen die Bewohnerinnen und Bewohner in Waldperlach just den entgegengesetzten Weg gehen.

Schuld daran ist der gesunkene Grundwasserstand, der an zahlreichen Messstellen in der Region München derzeit so niedrig ist wie nie. So hat sich laut dem Niedrigwasser-Informationsdienst des Landesamts für Umwelt im bisherigen Winterhalbjahr in Südbayern ein Niederschlagsdefizit von 85 Litern pro Quadratmeter aufgebaut. Aktuell zeigen demnach 57 Prozent aller oberflächennahen Messstellen niedrige oder sehr niedrige Grundwasserstände an. "Aufgrund der zu geringen Niederschläge der letzten Jahre", heißt es im Bericht des Informationsdiensts, "weist die Grundwasserneubildung in Bayern seit 2003 ein mittleres jährliches Defizit von 16 Prozent auf."

Besonders gravierend ist die Situation im Münchner Osten. Hier ist der Grundwasserstand in den vergangenen zehn Jahren um mehr als drei Meter gefallen. Und das wiederum hat zur Folge, dass der Brunnen auf dem Grundstück in Waldperlach inzwischen versiegt ist. Dieser sei beim Bau des Sechs-Parteien-Hauses 2009 für den Betrieb der Grundwasser-Wärmepumpe mit einer Tiefe von 17 Metern angelegt worden, erzählt Martin Kabel. Später wurde der Brunnen auf 20 Meter vertieft, doch damit habe man nun eine Gesteinsschicht erreicht, in der ein abermaliges Tieferbohren unzulässig sei. "Alles in allem ist unsere Heizungsanlage damit nutzlos geworden", bedauert der 34-Jährige, der davon ausgeht, dass dies kein Einzelfall ist. "Wenn alle Heizungsbauer jetzt erzählen, dass man Grundwasser-Wärmepumpen einbauen sollte, dann halte ich das für einen Fehler."

Das Potenzial in München sei groß, sagt der Wissenschaftler

Anders bewertet das Kai Zosseder, der am Lehrstuhl für Hydrogeologie der Technischen Universität München die Arbeitsgruppe Geothermie leitet. "Unsere Analysen zeigen, dass es in der Region München ein sehr großes Potenzial für Grundwasser-Wärmepumpen gibt", betont der Experte. Diese seien in der Anschaffung zwar teurer als die derzeit dominierendem Luftwärmepumpen, dafür jedoch deutlich effizienter, so Zosseder. "Weil man man damit viel Strom spart." Besonders wichtig sei bei Grundwasser-Wärmepumpen jedoch eine sorgfältige Planung, bei der man von einem Niedrigwasserstand ausgehen sollte, betont Zosseder. "Doch das ist nicht immer passiert. Da ist man manchmal zu optimistisch an die Sache rangegangen." Zumal, wenn die Wärmepumpe - wie im Haus von Martin Kabel - schon vor 15 Jahren eingebaut wurde. "Da war das noch kein großes Thema", sagt der Geothermie-Experte.

Als mögliche Heizalternativen nennt Zosseder Erdwärmesonden, die aufgrund der strikten Vorgaben in Bayern aber nur selten eingesetzt werden, sowie Erdwärmekollektoren, für die es jedoch viel Platz auf dem Grundstück brauche. Genau daran mangelt es bei dem Mehrparteienhaus in Waldperlach, weshalb verschiedene Heizungsbauer zu dem Schluss gekommen seien, dass hier weder eine Luftwärmepumpe noch eine Pellet- oder Ölheizung in Frage kämen, berichtet Kabel. Somit bleibe als einzige Möglichkeit eine Gasheizung, für die man obendrein einen Schornstein ans Haus bauen müsse. "Das ist ein Rückschritt zur fossilen Energie", bedauert Martin Kabel, "und das vor dem Hintergrund der derzeitigen politischen Diskussion".