Auch in Zukunft wird man am Heizungsthermostat drehen, wenn es kalt ist - aber woher kommt die Energie für die Wärme?

Von Heiner Effern

Womit heizen die Münchner künftig ihre Wohnungen und Häuser, wenn fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas wegfallen? Mit Fernwärme, gespeist vor allem durch Geothermie. Mit Wärmepumpen, die sich am Grundwasser oder an der Luft bedienen. Dazu kommen als Energielieferanten elektrischer Strom, Biomasse und ein geringer Anteil an klimaneutralem Gas. Bis zum Jahr 2045 sollen die Münchnerinnen und Münchner ihre Heizungen entsprechend tauschen oder ertüchtigen. So steht es im Entwurf für den ersten offiziellen Wärmeplan, den der Stadtrat am 16. April beschließen soll.