Ob die Dame rechts sich extra einen Hut aufgesetzt hat, weil es ihr unangenehm ist, was sich da auf ihrem Kopf ausgebreitet hat? Dass ungebremstes Wachstum seine Tücken hat, haben kluge Menschen ja schon vor der Corona-Krise gesagt. Was es im individuellen Fall bedeuten kann, haben viele Münchner in den vergangenen Wochen am eigenen Leib, äh, Haupt erfahren. Als am Montag die Friseure in München zum ersten Mal seit den Einschränkungen des Alltags wieder öffneten, dürften sehr viele Menschen deshalb sehr froh gewesen sein. Wer sich nicht bereits im Vorhinein einen Termin zum Haareschneiden besorgt hatte, setzte sich draußen mit Abstand in die Warteschlange - wie hier vor dem Salon Proksch in Altperlach. Und so mancher brachte in weiser Voraussicht einen eigenen Hocker mit.