Da liegt er also in seiner Matratzengruft wie „Der arme Poet“ in Spitzwegs Gemälde. Doch Egon Schiele hier wirkt mehr tot als lebendig. Man ahnt, die Spanische Grippe wird den 28-Jährigen, diesen großartigen Zeichner und Maler des Expressionismus, bald dahinraffen. Zurückbleiben aber werden seine Porträts mit den überbetonten Extremitäten, die oft ebenso lebendig wie rachitisch wirken. Zurückbleiben auch seine Landschaften, die kubistischen Farbfeldmalereien gleichen.

Gerda Leopold hat ihn mit „Schiele: Eine persönliche Begegnung“ in Virtual-Reality-Technik zu neuem Leben erweckt. Die Tochter des österreichischen Augenarztes und bedeutendsten Sammlers von Schieles Werk, Rudolf Leopold, lädt die Betrachter in ihrem 25-minütigen Film ein, den Künstler am Krankenbett, das bald zum Totenbett wird, zu besuchen.

Der Street-Art-Künstler Loomit nimmt einem bei „Cityflow“ mit zu seinen Bildwelten in München. (Foto: Dok-Fest)

Der Besuch wird zu einem immersiven Erlebnis, in dem man das, worüber Schiele spricht, beeinflussen kann. Man kann ihm an die Akademie folgen oder aufs Land, kann sein Hadern mit den Kunstströmungen seiner Zeit, seine Niederlagen und Erfolge als Künstler ebenso kennenlernen wie ihn als Gefährten und Liebenden begleiteten. Man kann, nein man muss sich entscheiden, ob man lieber den Porträtzeichner oder den Landschaftsmaler kennenlernen will, kann sich sogar virtuell selbst mit Pinsel und Palette zu schaffen machen.

„Schiele: Eine persönliche Begegnung“ ist eines der vier Filmprojekte, die das diesjährige Dok-Fest in seinem VR-Pop-up-Kino zeigt. Nicht irgendwo. Sondern im spacig anmutenden Futuro-Haus, jener Ski-Schutz-Hütte aus den Sechzigerjahren, die vor der Pinakothek der Moderne steht. Weil das Designmuseum Die Neue Sammlung ebenso Kooperationspartner des Dok-Fests ist wie der XR Hub des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales.

Technisch ist es eine experimentelle Reise zu Schiele. Eine, die beim Ausprobieren beim Pressetermin nicht immer einwandfrei läuft. Dass es eine Beta-Version ist, wie die Regisseurin betont, erklärt das, bremst bei der Wiederholung jedoch die Lust, möglichst viele interaktive Abzweige auszuprobieren. Fairerweise muss erwähnt werden, dass es bei Mit-Testern scheinbar einwandfrei lief.

Szenisch ist diese Reise in die Vergangenheit – Schiele starb 1918 – schwierig. Zu sehr gleicht das Werk einem Kostümfilm. Die Schauspieler wirken hölzern, die Dialoge haben oft Hänger. Letztlich fragt man sich immerzu, will ich ein Biopic dieser Machart? Oder wirkt das immersive Erlebnis doch so sehr, dass die vorhandenen Schwächen in den Hintergrund rücken?

Auch im VR-Pop-up-Kino zu sehen: „Duchampiana“ von Lilian Hess. Der Film lief erstmals vergangenes Jahr auf der Biennale in Venedig. (Foto: Dok-Fest)

Solche Fragen stellen sich bei „Duchampiana“ von Lilian Hess keine Sekunde. Die VR-Kunstinstallation bezieht sich auf Marcel Duchamps Gemälde „Akt, eine Treppe herabsteigend Nr. 2“. Sie wurde vergangenes Jahr auf der Biennale von Venedig gezeigt und ist inzwischen mehrfach preisgekrönt. Interessanterweise kehrt sich hier die Gehrichtung um. Gemeinsam mit einer kubistischen Figur steigt man eine endlose Treppe hinauf.

Immer mehr Figuren werden es, die – klack, klack – mit einem zusammen gen Himmel steigen, bis man von etwa einem Dutzend Gestalten umgeben ist, sie schließlich hinter sich lässt. Das Konzept sieht eigentlich vor, dass man sich dazu tatsächlich auf einem Stepper bewegt, was in der Enge des Futuro-Hauses nicht möglich ist. Dennoch ist die VR-Technik hier so ausgefeilt, dass man schon rein visuell völlig eintaucht in das immersive Erlebnis.

Weniger wie ein immersives Erlebnis, dafür aber gestochen scharf in der Projektion ist der in allerneuester 16K-VR-Technik gemachte Streifzug, zu dem der bekannte Münchner Street-Art-Künstler Loomit einem bei „Cityflow“ mitnimmt. Die etwa 15-minütige Produktion von Carl Amadeus Hiller, Janis Winkler und Sheila Uschkurat ist erst in den vergangenen Wochen entstanden und läuft auf einer der VR-Hightech-Brillen aus dem Apple-Universum.

„Current“ heißt die Augmented Reality Produktion, in der es auch um die Verschmutzung der Meere geht. (Foto: Dok-Fest)

Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, die Augmented-Reality-Produktion „Current“ auszuprobieren. Bei AR-Installationen, die ohne die schweren Brillen funktionieren, sieht man im Gegensatz zu VR nicht bloß die programmierten Welten, sondern im Hintergrund auch die reale Umgebung. In der App-Installation geht’s mithilfe von Tablets visuell hinab in die Tiefsee, wo einem allerlei Meeresbewohner begegnen. Tippt man sie an, kann man zudem gemeinsam Soundkompositionen kreieren. Doch dem Team von She’s Excited! um Anne Wichmann, Anke Schiemann und Peter Graf geht es nicht ums Well-Being-Feeling, sondern um Ernsteres. Letztlich ist „Current“ eine poetisch-spielerische Mahnung vor Umweltverschmutzung in den Meeren.

Dok-Fest VR-Pop-up-Kino, bis 18. Mai, Futuro-Haus vor der Pinakothek der Moderne, täglich 10 bis 18 Uhr, am Donnerstag, 8. und 15. Mai, von 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei, ein kostenloses Ticket muss vorab online gebucht werden unter www.dokfest-muenchen.de/VR-Pop-Up-Kino-2025