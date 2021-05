Auch das Theater Hoch X kündigt an, seinen Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Man starte am 17. Juni mit der Uraufführung von "Welcome to the Garden", einer Musiktheater-Installation von Franziska Angerer, die von zehn Zuschauern gleichzeitig begangen werden kann. Der Vorverkauf für den gesamten Spielplan beginnt am 1. Juni.