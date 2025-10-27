Wie riecht Heimat? Wie viel Freiraum braucht ein Kind? Wie überlebenswichtig sind Angst, Egoismus und Instinkt? Reinhold Messner skizziert in seinem Multivisions-Vortrag Über Leben seinen Weg vom Südtiroler Bergbub zu einem der berühmtesten Alpinisten unserer Zeit. Bei seinen Besteigungen der weltweit höchsten Berge hat er erlebt, wie Überleben funktioniert. Am 16. November hält er um 17 Uhr in der Alten Kongresshalle am Bavariapark Rückschau auf sieben Jahrzehnte, die schon früh von Begegnungen mit dem Tod und extremen Naturerlebnissen geprägt sind.

Dabei spricht Messner über die Essenzen seines Lebens und ringt um Begriffe wie Mut, Leidenschaft und Verantwortung. Aber auch Ehrgeiz und Scham, Albträume und das unvermeidliche Altern macht er zum Thema. Seine Überzeugung: „Immer, wenn es in meinem Leben besonders schwierig wurde, bin ich noch einen Schritt weitergegangen, als ich es ohne Widerstände und Probleme getan hätte.“ Zuvor ist er am 14. November um 19.30 Uhr im Veranstaltungsforum Fürstenfeldbruck und am 15. November um 19.30 Uhr im Hegel Saal in Bamberg zu erleben.

Um die ganz großen Lebensthemen geht es auch im Salon Luitpold in der Reihe „Ewigkeit im Blick“. Am 3. November um 18 Uhr stellt sich Autor Peter Seewald unter dem Titel Die Entdeckung der Ewigkeit. Vom Leben auf Erden und dem Himmel den Fragen: Was bedeutet es heute, katholisch zu sein? Wie kann der Glaube Orientierung geben, wo Unsicherheit herrscht? Welche Hoffnung eröffnet der Ewigkeitsgedanke – und wie wirkt er in unserem Alltag? Das Gespräch verbindet persönliche Einblicke, theologische Reflexion und aktuelle Lebensfragen. Ein Abend zum Zuhören, Nachdenken und Diskutieren.

In unserer pluralen Gesellschaft koexistieren unterschiedliche religiöse und weltanschauliche Vorstellungen und beeinflussen einander. Die Art und Weise, wie Menschen sich angesichts existenzieller Herausforderungen orientieren, ist daher breit gefächert und faszinierend. Mit diesem Spektrum beschäftigen sich der Theologe Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirchen in Bayern und Daria Pezzoli-Olgiati, Professorin für Religionswissenschaft an der LMU. Am 5. November erläutern sie um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie drei Linien der aktuellen religiösen und weltanschaulichen Landschaft: die Freimaurerei, die Neuoffenbarungen und die moderne Esoterik.

Überlebensstrategien behandelt auch die Diskurs-Reihe El Dorado II, entwickelt von Kai Schmidt. Sie startet am 3. November um 19.30 Uhr im Theater Schwere Reiter mit einem Real Talk über Geld und Kunst beziehungsweise das Fehlen des einen im anderen. Zur Auftaktveranstaltung, die im Anschluss als Podcast abrufbar bleibt, begrüßt Schmidt Psychologin und Unternehmenscoach Andrea Rapp. Sie widmet sich existenziellen Fragen: Wie funktioniert das Dasein in einem Berufsfeld, das nicht plant, nicht sichert und nicht verzeiht? Wie organisiert man Resilienz, ohne zynisch zu werden? Wie verteidigt man ein Lebensmodell, das man liebt – aber das einen oft nicht liebt? Die weiteren Termine folgen am 1. und 15. Dezember.

Über Geld und Kunst beziehungsweise das Fehlen des einen im anderen spricht Psychologin Andrea Rapp in der neuen Diskurs-Reihe „Eldorado II“. (Foto: Melanie Gotschke)

Alles Themen, die demnächst auch die jungen Nachwuchs-Filmschaffenden beschäftigen dürften, die gerade am Anfang ihres Berufslebens stehen. Über erste Einsichten berichten sie am 30. Oktober in dem kultigen Format Glitch & Noise im Pixel, einem Ort für die Vernetzung von Münchens junger Filmszene in der Rosenheimer Straße 5. Ab 19 Uhr haben sie auf der Bühne jeweils exakt fünf Minuten Zeit, um einen Vortrag über das Filmemachen zu halten.

Angekündigt haben sich etwa Lee Caminada mit dem Thema „Der Deutsche Film“, Lily Plattner mit Gedanken zum „Experimentalfilm in den Bergen“ und David Salabé mit Überlegungen zur „Filmkunst heute?“. Der Eintritt ist wie immer frei. Und weil gerade in der Kunst jede Praxis besser ist als die graue Theorie: Wer bis zu 26 Jahre alt ist und aus München kommt, hat noch bis 10. Dezember die Möglichkeit, eigene Filme beim Jugendfilmfestival „flimmern & rauschen“ einzureichen – seien es Kurzfilme, Musikvideos, Handy-Aufnahmen oder YouTube-Clips. Informationen unter www.flimmernundrauschen.de