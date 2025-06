Mit seinem Konzept der Resonanz bietet der Philosoph und Soziologe Hartmut Rosa eine Alternative zur Entfremdung: eine gelingende Weltbeziehung, in der Menschen in echtem Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Am 26. Juni wird er einen Vortrag zu Solidarität, Verantwortung, Resonanz an der Hochschule für Philosophie München halten und dabei diese drei Begriffe als Dimensionen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in ihrer Differenz und Verbundenheit darlegen.

Hartmut Rosa ist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Sein Vortrag beginnt um 18 Uhr in der Kaulbachstraße 31, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Der Bürgerrechtler Martin Luther King ist weltweit zur Ikone für gewaltlosen Widerstand gegen Unterdrückung geworden. King verband den Kampf für politische Freiheit und soziale Gerechtigkeit und seine gesellschaftliche Analyse von Rassismus und Ausbeutung mit der Überzeugung, dass allen Menschen als Gottes Ebenbilder gleiche Würde zukommt.

Michael Haspel, einer der profiliertesten Kenner Martin Luther Kings in Deutschland, stellt King am 7. Juli um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie in seinem Vortrag I Have a Dream – Martin Luther Kings Kampf für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte als innovativen Theologen und engagierten Aktivisten vor. Dekanin Barbara Pühl kommt mit ihm zu seinem Buch: „Wer nicht liebt, steht vor dem Nichts!“ ins Gespräch.

In unserer nicht zuletzt durch Social Media geprägten Leistungsgesellschaft scheint es beinahe eine Pflicht zu sein, ein möglichst glückliches Leben zu führen. Doch schon in der Antike spielte die Frage nach dem glücklichen Leben eine existenzielle Rolle, bei Sokrates ist Glück ein zentrales Thema der Philosophie. Selbst in der amerikanischen Verfassung ist das Streben nach Glück als unabdingbares Recht verankert. Im Philosophischen Café des Salon Luitpold diskutieren Manuel Schäfler, Kilian Karger und Richard Rupp am 2. Juli um 19 Uhr über das Thema Glück – The Pursuit of Happiness.

Phosphor, Stickstoff und Kalium sind Bausteine des Lebens. Warum sie zum Überleben notwendig sind und wie sie zu lebensbedrohlichen Schadstoffen gemacht wurden, damit beschäftigt sich Kerstin Hoppenhaus in ihrem Sachbuch Die Salze der Erde, das aktuell für den Wissenschaftsbuchpreis 2025 nominiert ist. Am 3. Juli ist die Biologin um 18 Uhr in der Veranstaltungsreihe „Buch um Sechs“ in der Bibliothek des Deutschen Museums mit einem Vortrag zu ihrem Werk zu Gast.

Zu den ausgestellten Glaskunstwerken gehören auch die Objekte von Bernard Heesen, 2019–2022. (Foto: Kai Mewes/Die Neue Sammlung)

Mit ihrer Ausstellung Die Farbe von Glas zeigt die Neue Sammlung seit vergangenem Sommer eine Auswahl wegweisender Exponate rund um ein faszinierendes Material. Diesen Glaskunstwerken widmet sich die nächste Veranstaltung der Reihe Das Ewige im Jetzt am 5. Juli: Die Kunsthistorikerin Angela Opel trifft sich um 15.30 Uhr zum Gespräch mit Bernhard Liess, Stadtdekan an St. Markus. Treffpunkt ist die Rotunde in der Pinakothek der Moderne.

Wohin steuert die Weltwirtschaft? Rezession, geopolitische Spannungen und protektionistische Maßnahmen – allen voran die neuen US-Zölle – stellen die internationale Finanz- und Handelsordnung auf die Probe. Was passiert, wenn Donald Trump tatsächlich Ernst macht mit den angekündigten Strafzöllen gegen die EU? Wie geht man damit um, wenn die wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt kein zuverlässiger Vertragspartner mehr ist? Könnten Deutschland und Europa ohne die USA wirtschaftlich bestehen? Und welche Rolle spielt China im globalen Machtgefüge?

Am 14. Juli ­ordnet Clemens Fuest, einer der renommiertesten deutschen Ökonomen und Professor für Volkswirtschaftslehre an der LMU, in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften im Gespräch mit BR-Politikredakteurin Birgit Kappel die jüngsten Entwicklungen vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen im In- und Ausland ein. Die Veranstaltung Vis-à-vis mit Clemens Fuest ist ab 19 Uhr auch auf badw.de im Livestream zu verfolgen.