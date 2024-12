Die Milchstraße erscheint am Nachthimmel als ein beeindruckendes Band aus Sternen und dunklen Staubwolken. Unser Blick auf dieses galaktische Geschehen ist jedoch trotz hochempfindlicher moderner astronomischer Instrumente nur zweidimensional. Weitere Dimensionen der Milchstraße zu sehen, wie Tiefe und Geschwindigkeit ihrer Bestandteile, ist ein alter Traum der Astronomie . Dank zweier neuer Entwicklungen – dem Gaia-Weltraumteleskop und der Informationsfeldtheorie – wird dieser Traum nun Wirklichkeit. Ein dreidimensionaler Atlas der Milchstraße ist das Thema eines Vortrags, den Professor Torsten Enßlin von der LMU am 18. Dezember um 19 Uhr in der Reihe Wissenschaft für jedermann im Deutschen Museum hält.

Schön ist Taiwan zweifelsohne. Aber der Inselstaat ist noch vieles mehr: eine Demokratie, die sich die Bewohner hart erkämpft haben. Klaus Bardenhagen führt am 12. Dezember in seiner Buchvorstellung mit Gespräch Inside Taiwan in Geschichte und Gegenwart seiner Wahlheimat ein und vermittelt, was man über die weltpolitisch umstrittene Insel wissen sollte. Beginn ist um 19 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie.

Was läuft im Jazz? : Die besten Münchner Jazz-Konzerte in der Weihnachtszeit Der Dezember-Jazz in München bringt letzte Experimente, bevor Besinnliches und das Wiedersehen mit alten Bekannten folgen. Von Oliver Hochkeppel

Gleich zu Anfang des neuen Jahres teilen weitere Fernwehmacher ihre Reiseerfahrungen in der Alten Kongresshalle auf der Theresienhöhe: Am 6. Januar um 11 Uhr entführt Bernd Roemmelt nach Lappland - Skandinaviens wilder Norden; der Naturfotograf Michael Martin folgt mit seinen Multivisionsvorträgen Planet Wüste um 13.30 Uhr und Terra um 17 Uhr.

Zurück in die Eiszeit führt der Vortrag Paläolithische Kunst in Bayern im Kontext der Ausstellung „Urformen – Eiszeitkunst begreifen“ am 12. Dezember um 18 Uhr in der Archäologischen Staatssammlung, Lerchenfeldstraße 2. Andreas Pastoors vom Institut für Ur- und Frühgeschichte der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg spricht über die ältesten Zeugnisse menschlichen Kunstschaffens in Europa, die aus dem Jungpaläolithikum vor 44 000 – 14000 Jahren stammen. In dieser Zeit gehörten Kleinkunstobjekte, Felsbilder in Höhlen und im Freien zum Alltag der Gemeinschaften. Auch wenn sich uns die Bedeutung der Bilder nicht unmittelbar erschließt, ist deren Faszination bis heute ungebrochen.

Eine liegende Frau mit Pekinesen aus Nordchina. Das Hinterglasbild entstand zwischen 1910 und 1920 und ist Teil der Sammlung Mei-Lin. (Foto: Rupprecht Mayer)

Die Frage Was macht eine schöne Frau aus? beschäftigt seit jeher die Menschheit. Mögliche Antworten darauf gibt Uta Werlich, Direktorin des Museums Fünf Kontinente, am 15. Dezember um 11 Uhr in ihrer Führung durch die Sonderausstellung „Betörend schön. Chinesische Hinterglasbilder aus der Sammlung Mei-Lin“. Die sogenannten „meiren hua“, Bilder schöner Frauen aus der Zeit vom frühen 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts, zeigen: Milchweiße Gesichter, Apfelbäckchen und Kirschmündchen sowie Haar schwarz wie Ebenholz verkörperten das Schönheitsideal jener Zeit.

Dem Medium Film ist das Glitch&Noise Weihnachtsspecial gewidmet: Im Pixel in der Rosenheimer Straße 5 stehen Kurzvorträge zu cineastischen Themen auf dem Programm – von der jungen Filmszene in München selbst. Ins Leben gerufen wurde das Format zwecks Erfahrungsaustausches von den Organisatoren des Kurzfilmfestivals Flimmern & Rauschen. Am 17. Dezember um 19 Uhr plädiert unter anderem Johnny Rockstuhl Für weniger Professionalität im Film und Emmelie Furthmüller berichtet über Neid beim Filmemachen. Und zu guter Letzt verspricht Karolina Weiß „Eine Weihnachtsüberraschung“. Weitere Informationen unter www.filmies.de.