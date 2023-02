Von Thomas Becker

Okay, es war eine Vorpremiere, ein Warmlaufen für das Premieren-Heimspiel am Freitag in der Berliner ufaFabrik - da ist es normal, dass am neuen Programm noch nicht alles zu hundert Prozent einstudiert ist und aus dem Effeff sitzt. Da kann es sein, dass man das ein oder andere mal vergisst. Aber: So wirr und inkohärent, wie "Junger Gebrauchter", das neue Soloprogramm von Nils Heinrich, im nur mager besetzten Vereinsheim daher kommt, das verwundert dann schon. Natürlich braucht es nicht immer den berühmten roten Faden, um alles zusammenzuhalten, aber wenn der Künstler alle paar Minuten auf seinen Spickzettel schauen muss, um dann sozusagen mit der Brechstange zum nächsten Themenkomplex überzuleiten, das ist dem Flow eines Bühnenabends dann schon eher ab- als zuträglich.

Dabei hat der gebürtige Sachsen-Anhaltiner, gelernter Konditor und Gewinner des Salzburger Stiers 2011, ja eine durchaus gewinnende und auch unterhaltende Ader. Vor allem, wenn er die Gitarre umhängen hat, wirkt er in großartigen Songs wie zum Beispiel "Ich habe Angst" viel eher bei sich und der Sache, als wenn er einfach so ins Blaue hinein redet - über das allgegenwärtige Instagram-Gehabe seiner Mitbürger lästert, öffentlich Er- und Beziehungsprobleme wälzt, Impfungen gegen Physalis fordert, sich über verunsicherte Novizen im Bioladen lustig macht und Carpe Diem auf Social-Media-Team reimt.

Warum werde ich dicker, obwohl es wärmer wird?

Aber was den Mann da oben auf der Bühne wirklich umtreibt, was er uns sagen will? Tja. Am ehesten wohl noch die im Programmtitel schon angelegte Vergänglichkeitsthematik. Nils Heinrich ist Anfang 50, hat sich, wie er findet, ganz ordentlich gehalten ("Viel frisches Obst!"), verspürt aber offenbar das dringende Bedürfnis nach einer Inventur: Warum war ich da? Und weiter: Warum werde ich dicker, obwohl es wärmer wird? Darf man bei 40 Grad noch 30-Grad-Wäsche aufhängen? Warum fahren Autos nicht mit Wut, wo wir doch so viel davon haben? Fragen über Fragen, eine kann er immerhin beantworten: Warum Kinder? Fachkräftemangel! Schön auch die Beobachtungen zu den Erkenntnis steigernden Tier-Reportagen, die er sich jeden Morgen auf Arte anschaut: der Specht - nie Kopfschmerzen!

Jede Menge herrlich alberner Quatsch, aus dem er wirklich etwas machen könnte, dem dann aber oft die finale Zuspitzung abgeht, der zuweilen einfach im Irgendwo absäuft, statt zu zünden. Da war mehr drin, schade drum.