Die Häuser an der Westendstraße 5 und der Georgenschwaigstraße 26 sollten in öffentliches Eigentum übergehen. Doch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hat diesen Plan durchkreuzt. Was das für weitere Fälle und die betroffenen Mieter nun bedeutet.

Von Sebastian Krass

Sie hatten guten Grund zu hoffen, dass sie bald eine Vermieterin haben, die nicht an Profit interessiert, sondern dem Gemeinwohl verpflichtet ist. Doch diese Hoffnung ist für die Mieterinnen und Mieter in der Westendstraße 5 und der Georgenschwaigstraße 26 zerstoben. Die Vollversammlung des Stadtrats hat am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen, bei den bereits ausgeübten Vorkaufsrechten zu den zwei Immobilien einen Rückzieher zu machen. Nun werden die Kaufverträge unter privaten Parteien in Kraft treten, statt dass die Gebäude in den Bestand der städtischen Wohnungsbaugesellschaften GWG und Gewofag übergehen.