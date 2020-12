Von Josef Grübl

Mit Geheimprojekten ist das immer so eine Sache. Je geheimer sie die einen halten wollen, desto größer ist die Neugierde auf der anderen Seite. Das konnte man erst kürzlich wieder feststellen, als Robert Harris' Roman "München" ebendort verfilmt werden sollte. "Achtung, hier wird ein historischer Film gedreht", stand an einem grauen Novembertag auf den Sichtschutzplanen am Odeonsplatz - um welches Projekt es sich handelte, wollte man aber nicht verraten.

Kein Wunder also, dass die Münchner neugierig wurden: Gleich reihenweise blieben sie stehen und versuchten, einen Blick hinter die Kulissen respektive Planen zu werfen. Dort gab es ein paar alte Automobile und viele Männer in Nazi-Uniformen zu besichtigen. Eine Art Historienfilmgefühl kam trotzdem nicht auf, dafür standen auf dem Platz noch zu viele andere Menschen herum. Sie scharten sich um die alten Autos und die Uniformmänner, unter anderem der Berliner Regisseur Christian Schwochow ("Deutschstunde").

Der Roman spielt im München des Jahres 1938, daher lautet der Arbeitstitel des Films "Munich 38". Zu sehen sein wird er wohl nächstes Jahr beim Streaming-Riesen Netflix, hergestellt wird er von einer englischen Produktionsfirma. Für die Filmemacher stand aber von Beginn an fest, dass sie auch in München drehen wollten. Historische Authentizität nennt man das, spielen doch gleich mehrere stadtbekannte Schauplätze eine Rolle in der Geschichte: Am Odeonsplatz fanden in den Dreißigerjahren Nazi-Aufmärsche statt, am Königsplatz wurde ebenfalls marschiert - weshalb auch hier gedreht wurde in den vergangenen Wochen. Genauer gesagt standen die Kameras vor der Hochschule für Musik und Theater, die ja von den Nationalsozialisten bekanntlich als Repräsentationsbau genutzt wurde: Im Führerbau trafen sich in der Nacht vom 29. auf den 30. September 1938 die europäischen Regierungschefs Chamberlain, Daladier, Mussolini und Hitler, sie unterzeichneten das sogenannte "Münchner Abkommen". Der Film - und auch der Roman - verwenden dieses historische Ereignis als Hintergrund, um eine fiktive Thriller-Geschichte über zwei Diplomaten zu erzählen, einen deutschen und einen britischen.

Die beiden jungen Männer kennen sich aus Studientagen und verfolgen ganz andere Pläne als die Unterzeichner des Abkommens. Gespielt werden sie vom Briten George MacKay ("1917") und dem Deutschen Jannis Niewöhner ("Narziss und Goldmund"), beide waren auch beim Dreh in München vor Ort. Genauso wie der britische Weltstar Jeremy Irons, der den britischen Premierminister Neville Chamberlain verkörpert und der Berliner Theaterstar Ulrich Matthes, der die Hitler-Rolle übernommen hat. Die Deutschen Sandra Hüller, August Diehl und Liv Lisa Fries werden in weiteren wichtigen Rollen zu sehen sein. Die Dreharbeiten in München waren trotzdem nur von kurzer Dauer, man kam nur für die Außenaufnahmen hier her. Der Großteil dieses englischen Films entsteht auf der Insel, derzeit dreht das Filmteam noch in Liverpool. Aber auch in Berlin und Potsdam wurde gefilmt, wenngleich auch nicht immer historisch authentisch: So musste der Park Sanssouci für den Englischen Garten herhalten.