Eigentlich ist überhaupt keine Zeit zum Telefonieren, Thomas Voglgsang hat es eilig: "Ich bin grad auf den Sprung, die Bücher auszuliefern". Zuletzt sei kein Arbeitstag kürzer als zwölf Stunden gewesen, stellt der Geschäftsführer der beiden Buchhandlungen "Buch und Töne" fest. Seit kein Ladenverkauf mehr stattfindet, kontaktieren ihn die Menschen über alle möglichen Kanäle. "Mir war gar nicht bewusst, wer alles meine Handynummer hat", sagt Voglgsang schmunzelnd. Vormittags stellt er Bestellungen zusammen, nachmittags fährt er mit dem Lastenrad durch die Stadt, um seine Kunden mit Literatur zu versorgen, sechs Tage die Woche. Auf den ersten Blick möchte man meinen, dass durch Corona sein Geschäft nur so boomt. Doch das täuscht: Jeden Tag, an dem Voglgsang die Läden in der Maxvorstadt und Haidhausen nicht öffnen kann, verliert er knapp 1000 Euro.

Seine ganze Hoffnung hatte er in die Ansage der Bundesregierung gesetzt, der Einzelhandel könne diese Woche wieder öffnen. Doch in Bayern ticken die Uhren anders, hier müssen sich die meisten Ladeninhaber noch eine Woche länger gedulden. "Das war die dunkelste Stunde meiner Existenz", sagt Voglgsang. Er befürchtet, sich auch nach Corona auf lange Sicht von den finanziellen Verlusten nicht erholen zu können. Die Soforthilfen, die er erhalten hat, reichen ihm bei weitem nicht. Und die Stundung seiner Ladenmiete ist für ihn keine Option: "Setzen Sie mal die Miete aus, wenn Sie den Mietvertrag in zwei Monaten neu verhandeln müssen. Das macht kein Vermieter mit."

Detailansicht öffnen Florian Ruegener, der Leiter der Buchhandlung Gräfelfing. (Foto: Stephan Rumpf)

Seine große Freude in diesen Tagen sind die Kunden. Viele von ihnen hätten vorher noch nie etwas bestellt. Vor allem die jungen Leute würden ihn jetzt unterstützen. "Die Solidarität ist fast schon anrührend", findet der Buchhändler. Und das gibt ihm Hoffnung für die Zeit danach: "Man könnte im Großen etwas von dem guten Geist der kleinen Leute mitnehmen, das wäre schön".

In der Isarvorstadt und im Würmtal ist man nicht weniger überrascht über den starken Rückhalt in der Nachbarschaft. Desiree Westphal, Leiterin der Buchhandlung "Isarflimmern" an der Auenstraße, hält sich in diesen Wochen ebenfalls mit Buchbestellungen über Wasser. Zu Fuß läuft sie die Nachbarschaft ab und gibt die Bücher persönlich ab - auch wenn die Abwicklung mit Lieferung jetzt drei Mal so lang dauert wie der Verkauf im Laden. Die Hälfte des Umsatzes hat sie vor Corona eigentlich mit Postkarten gemacht, die braucht nun keiner mehr.

Das finanzielle Loch können auch die Hilfen vom Staat nicht füllen, der Umsatz fällt in diesem Jahr deutlich schlechter aus als davor, sagt Westphal. Wegen der Ausgangsbeschränkung befürchtet sie, dass sie auch nach Ladenöffnung wenig Laufkundschaft erreichen wird. "Wir können immer nur von Woche zu Woche planen, aber wir geben unser Bestes", versichert Westphal.

Detailansicht öffnen An der Schmerzgrenze: Thomas Voglgsang von "Buch und Töne". (Foto: Buch und Töne/Nicola Bernhart)

Der Buchhandlung Kohler in Gräfelfing geht es ähnlich. Am Anfang sei es mit den Bestellungen noch nach oben gegangen, jetzt sei man froh, wenn man den halben Umsatz halten könne. "Fünf Wochen sind echt eine Schmerzgrenze, danach tut es richtig weh", sagt Thomas Zondler. Er arbeitet seit 25 Jahren in der Buchhandlung, die früher Bücherstube Pollner hieß. Die Erlaubnis, wieder zu öffnen, hätte schon eine Woche früher kommen sollen, findet er, das hätte wohl allen Buchhandlungen sehr geholfen. Jetzt heißt es für ihn, Tische räumen und umbauen - für mehr Platz und Ausweichmöglichkeiten auf den 100 Quadratmetern Ladenfläche.

Von Montag an werden auch die Buchläden wieder für die Kunden aufmachen, dann aber mit Sicherheitsabstand und Plexiglaswänden an der Kasse. Und auch die Öffnungszeiten werden sich ändern. Manche sperren schon nachmittags zu, weil die Angestellten jetzt in Kurzarbeit sind.