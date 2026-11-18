Mit einem Schauspieltrio bringt die Opera Incognita das US-Romanepos „Vom Winde verweht“ auf die kleine Bühne im Deutschen Theater. Das Ergebnis ist flotte Unterhaltung.

Vierhundert Romanseiten spielt jede der drei Personen, rein rechnerisch. Ein gewagtes Unterfangen ist das, Margaret Mitchells Südstaaten-Schinken „Vom Winde verweht“ mit einem Schauspieltrio auf die kleine Bühne des Silbersaals im Deutschen Theater zu bringen. Doch Regina Speiseder, Souhaila Amade und Martin Schülke plaudern, schreien, weinen, tanzen und küssen sich mit Leichtigkeit durch Andreas Wiedermanns Version des US-Epos. Manchmal singen sie auch. Das Ergebnis: gewitztes Unterhaltungstheater.