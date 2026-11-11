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Bio-David gegen Handels-GoliathVollcorner legt sich mit Edeka-Konzern an – und dem Kartellamt

Lesezeit: 5 Min.

Der Konkurrent sitzt auf der Schwanthalerhöhe gleich nebenan: Vollcorner-Geschäftsführer Stefan Berktold und Paul Pfaff (von links) wehren sich gegen Edekas Übernahme der früheren Münchner Basic-Filialen.
Der Konkurrent sitzt auf der Schwanthalerhöhe gleich nebenan: Vollcorner-Geschäftsführer Stefan Berktold und Paul Pfaff (von links) wehren sich gegen Edekas Übernahme der früheren Münchner Basic-Filialen.
Foto: Johannes Simon

Die Edeka-Kette hat Bioläden von Tegut übernommen, das Bundeskartellamt sieht keine Wettbewerbsverzerrung – die Betreiber des Münchner Familienunternehmens Vollcorner hingegen durchaus.

Von Catherine Hoffmann

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Eigentlich wollte Stefan Berktold bei der Münchner Biomarktkette Vollcorner nur die Computer in Ordnung bringen. Sein Kommilitone Paul Pfaff hatte ihm erzählt, wie veraltet die IT im Unternehmen seines Onkels sei. „Ich konnte mir das gar nicht vorstellen“, erinnert sich Berktold, der damals an der TU München Informatik studierte. Inzwischen wohnt er über der Firma und führt gemeinsam mit Pfaff die Geschäfte des Lebensmittelhändlers; seinen Bachelor hat er abgeschlossen, das Masterstudium in Medizininformatik abgebrochen.

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