Eigentlich wollte Stefan Berktold bei der Münchner Biomarktkette Vollcorner nur die Computer in Ordnung bringen. Sein Kommilitone Paul Pfaff hatte ihm erzählt, wie veraltet die IT im Unternehmen seines Onkels sei. „Ich konnte mir das gar nicht vorstellen“, erinnert sich Berktold, der damals an der TU München Informatik studierte. Inzwischen wohnt er über der Firma und führt gemeinsam mit Pfaff die Geschäfte des Lebensmittelhändlers; seinen Bachelor hat er abgeschlossen, das Masterstudium in Medizininformatik abgebrochen.