140 000 Menschen sollen im kommenden Jahr in München beim Zensus 2022 befragt werden. Um das zu bewältigen, braucht man Freiwillige, die an den Wohnungstüren klingeln - doch das ist nicht alles. Wie die Volkszählung abläuft.

Interview von Julia Schriever, München

Es gehört zu ihrem Job, dass sehr viele Menschen beteiligt sind. Kein Wunder also, dass sie zu viert am Tisch sitzen, bereit fürs Interview. Silke Joebges, Michelle Weiss, Nele Maschkio und Antonella Copic arbeiten beim Statistischen Amt München und bereiten gerade den Zensus vor, der nächstes Jahr im Mai ansteht. Eine riesige Erhebung, in der ermittelt wird, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Rund 140 000 Menschen sollen in München befragt werden. Aber dazu braucht es erst mal viele Menschen, die von Tür zu Tür gehen und die Fragen stellen. Etwa 2200 Freiwillige werden dafür gesucht. Sie zu finden, das ist zurzeit die größte Aufgabe des Münchner Zensus-Teams.