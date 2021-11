140 000 Menschen sollen im kommenden Jahr in München beim Zensus 2022 befragt werden. Um das zu bewältigen, braucht man Freiwillige, die an den Wohnungstüren klingeln - doch das ist nicht alles.

Von Julia Schriever, München

Es gehört zu ihrem Job, dass sehr viele Menschen beteiligt sind. Kein Wunder also, dass sie zu viert am Tisch sitzen, bereit fürs Interview. Silke Joebges, Michelle Weiss, Nele Maschkio und Antonella Copic arbeiten beim Statistischen Amt München und bereiten gerade den Zensus vor, der nächstes Jahr im Mai ansteht. Eine riesige Erhebung, in der ermittelt wird, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Rund 140 000 Menschen sollen in München befragt werden. Aber dazu braucht es erst mal viele Menschen, die von Tür zu Tür gehen und die Fragen stellen. Etwa 2200 Freiwillige werden dafür gesucht. Sie zu finden, das ist zurzeit die größte Aufgabe des Münchner Zensus-Teams.

Wie viele Helferinnen und Helfer haben Sie denn schon?

Nele Maschkio: Bis gerade eben waren es 265, glaube ich.

Silke Joebges: Wir sind noch in der Anfangsphase, haben erst vor zwei Wochen begonnen. Wir hoffen noch auf viele Anmeldungen.

Was muss man denn mitbringen, um mithelfen zu können?

Michelle Weiss: Man sollte gut Deutsch können. Die Interviewerinnen und Interviewer vereinbaren mit jedem Befragten einen Termin im Mai 2022, kommen dann zu ihm nach Hause und gehen mit ihm den Fragebogen durch.

Silke Joebges: Die Fragen beziehen sich auf Name, Alter, Geschlecht. Ob man in Deutschland geboren oder zugezogen ist. Außerdem gibt es Fragen zu Schulbildung und Berufstätigkeit. Um alles gut erfassen zu können, ist es wichtig, Deutsch zu können. Wir freuen uns aber auch, wenn jemand Fremdsprachenkenntnisse hat. Denn gerade in Wohnheimen haben wir ja einen höheren Anteil ausländischer Studierender und Arbeiter.

Michelle Weiss: Außerdem ist wichtig, dass man kommunikationsfähig ist. Also dass man den Leuten rüberbringen kann, was der Zensus bedeutet, warum sie mitmachen sollten. Ein Interviewer, der beim Zensus 2011 dabei war, hat mal erzählt, wie ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen worden ist. Er hätte sich davon entmutigen lassen können, aber er hat einfach nochmal geklingelt. Er hat dann ganz ruhig, aber bestimmt, erklärt, warum er da ist. Alles, was im Zensus gefragt wird, hat ja seinen Zweck.

Welchen denn?

Silke Joebges: Der Zensus hat zwei Ziele. Er dient der Planung: Wenn ich weiß, wie der Bildungsstand einer Bevölkerung ist, kann ich gezielte Bildungsangebote schaffen. Ich kann überlegen, wie viele Schulen und Wohnungen gebaut werden müssen. Und der Zensus soll die amtliche Einwohnerzahl feststellen. Auf dieser Zahl basiert zum Beispiel der Länderfinanzausgleich, die Größe des Stadtrats oder des Gemeinderats. Auch die Bundestagswahlkreise werden anhand der amtlichen Einwohnerzahl eingeteilt.

Warum nimmt man dafür nicht die Zahlen aus dem Melderegister?

Silke Joebges: Das Melderegister ist eine wichtige Grundlage für den Zensus. Aber man hat festgestellt, dass es an einigen Anschriften größere Abweichungen gibt zwischen Realität und Melderegister. Besonders in Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften ist die Fluktuation sehr hoch, das Meldeverhalten nicht so ausgeprägt. Der Zensus fragt: Wer wohnt da wirklich? Die Angaben werden aber nicht genutzt, um die Melderegister zu korrigieren.

Antonella Copic: Grundsätzlich ist es ja so: Wer sich nicht rechtzeitig ummeldet, muss ein Bußgeld zahlen. Die Interviewer machen den Befragten klar, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, weil ihre Daten nicht an die Meldebehörde weitergegeben werden. Es ist ganz wichtig, dass Transparenz da ist, wofür die Daten gebraucht werden.

Vor der Volkszählung im Jahr 1987 gab es in der Bevölkerung massiven Widerstand. Viele Menschen fürchteten, dass ihre Daten in falsche Hände geraten könnten. Wie ist das heute?

Silke Joebges: Bei Youtube geistern zum Beispiel einige Verschwörungstheorien herum. Manche schreiben, dass der Zensus auswertet, wie viele Wohnungen und wie viel Vermögen jeder hat, um am Ende eine Vermögenssteuer festsetzen zu können. Das ist nicht so. Das Statistik-Geheimnis verbietet das. Es werden nur anonymisierte und aggregierte Daten veröffentlicht. Daten wie Name und Anschrift werden zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt schon gelöscht. Die braucht man wirklich nur, um die Erhebung zu organisieren.

Michelle Weiss: Das ist ein weiterer Punkt, der wichtig ist, wenn man als Interviewer beim Zensus mithelfen will: Man muss gewissenhaft mit vertraulichen Informationen umgehen und eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, dass alles dem Datenschutz unterstellt ist.

Aus welchen Gründen machen die Helfer beim Zensus mit?

Nele Maschkio: Das ist total unterschiedlich. Wir bekommen Anmeldungen aus den verschiedensten gesellschaftlichen und demografischen Schichten: Angefangen vom Rentner, der mal wieder was zu tun haben will, bis hin zu Studierenden, die sich Geld dazuverdienen möchten.

Silke Joebges: Im Jahr 2011 hat ein junger Mann mitgeholfen, der gerade sein Abi gemacht hatte und auf der Suche nach einer Ausbildung war. Er hat sich für seine Interviews einen Anzug angezogen. Bei einer seiner Befragungen traf er einen Unternehmer, der sagte, er würde ihm gerne eine Lehrstelle anbieten.

Michelle Weiss: Ein anderer Herr hat beim Zensus 2011 mehr als 700 Personen befragt. Er hat erzählt, wie viele neue Leute er kennengelernt hat. Sie haben ihn auf ein Getränk oder ein Stück Kuchen eingeladen und ihm spannende Geschichten erzählt.

Silke Joebges: Und an zwei andere Interviewerinnen kann ich mich erinnern, Mutter und Tochter. Die haben Befragungen im Altenheim durchgeführt. Sie waren so gerührt von den Gesprächen, die sie da hatten, dass sie hinterher regelmäßig im Altenheim zu Besuch waren.

Zensus 2022

Wer beim Zensus 2022 mithelfen will, sollte über 18 Jahre alt sein. Die Befragungen werden im Mai 2022 stattfinden. Optimalerweise sollte jeder rund 100 bis 150 Interviews führen. Hört sich nach viel an, sagt Silke Joebges, geht aber schneller als gedacht. Silke Joebges achtet darauf, dass niemand für die Interviews kreuz und quer durch die Stadt fahren muss. Sollte Corona im Mai 2022 immer noch ein Problem sein, wird es eine "pandemie-angepasste Variante" des Zensus geben. Für Helferinnen und Helfer gibt es eine Aufwandsentschädigung zwischen 600 und 900 Euro - je nachdem, wie viele Interviews geführt werden. Dazu kommt eine Bonuszahlung von 100 Euro für nicht-städtische Beschäftigte. Mehr Informationen gibt es im Internet unter muenchen.de/zensus2022 oder am Telefon unter 089/233-82155.