Innerhalb weniger Augenblicke ist die Wohnung zu einer Müllhalde geworden. Zerrissenes Papier liegt zerstreut auf dem Boden, Kartonfetzen, zerdrückte Fast-Food-Verpackungen, Dosen. Wo vorher aufgeräumte Fläche war, regiert nun das Chaos. Die Situation ist komplett entglitten, nichts ist, wie es vorher einmal war. Darauf kann sich niemand vorbereiten. Die Trauer beherrscht jetzt diesen Raum. Sie ist ein Trümmerfeld.

Es ist eine düstere Szenerie, auf die man schon ziemlich zu Beginn von Mathias Spaans hervorragender Inszenierung am Münchner Volkstheater blickt. Der Regisseur hat Max Porters 2015 erschienenes Buch „Trauer ist das Ding mit Federn“ für die Bühne adaptiert. Schon das erste Wort im Titel verrät, worum es geht. Wie Porter in seiner Mischung aus Novelle, Gedicht, Erzählung, Beschimpfung und Assoziationsketten mit dem Thema Trauer umgeht, ist allerdings überraschend. Wo sonst mit Samthandschuhen gearbeitet wird, nimmt er das Schmirgelpapier.

Porters Buch beginnt so abrupt, wie sich ein Unfalltod ereignet. Ein Vater und seine beiden Kinder haben plötzlich und unerwartet die Frau beziehungsweise die Mutter verloren. Sie stehen noch unter Schock. Freunde, Verwandte, Nachbarn bekunden ihr Beileid, versorgen sie mit Lebensmitteln. Doch letztlich ist da diese riesige, aufgerissene Lücke. Dann klingelt es und eine Krähe zieht bei den Dreien ein, drängt sich auf, bis sie mit ihrer Trauer umgehen können. Die Krähe ist Tröster und Quälgeist zugleich, sie bohrt genau da rein, wo es weh tut, anarchisch, manchmal fast hämisch, tröstend, genauso empathisch wie unempathisch. Sie ist ein ambivalentes Wesen, ein Trickster, chaotisch, amoralisch und zugleich Wegbegleiter aus dem Dunklen heraus zu etwas Neuem.

Regisseur Mathias Spaan hat die grandiose Idee gehabt, diese eine Krähe im Buch auf eine Sechsergruppe auf der Bühne zu verteilen. Fünf Schauspieler und eine Schauspielerin, alle top, verkörpern diesen Unruhestifter. Sie fallen zu Beginn in die Wohnung der Familie ein, verwandeln sie in diese Müllhalde – und sind fortan überall, mal in Gruppen, mal einzeln, sie sitzen mit am Tisch, gleichgültig welche Tür sich öffnet, eine Krähe ist immer schon da, sogar im Kühlschrank. Die Sechs versinnbildlichen auf fantastische Art die Trauer, die sich in alle Ritzen schiebt und einen in jedem Moment überfallen kann, egal wo.

Das klingt trist, ist es aber nicht.

Anna Armann hat dafür drei nahezu identische Räume auf die Drehbühne bauen lassen. Kahle Wände, ein Tisch mit Stühlen, Lampe, Kühlschrank, Kartons. Mehr zweckmäßige Behausung als ein Zuhause, das es ohne Frau und Mutter ohnehin gerade nicht gibt. Dunkle Lichtstimmungen dominieren die Szenerie, alles ist getrübt.

Das klingt nun furchtbar trist, ist es aber nicht. Das schwarzhumorige hat Porter in seinem Text schon vorgegeben, Spaan nimmt es in seiner Inszenierung auf. Zuerst allerdings lässt er den Vater in seine Trauer fallen. Silas Breiding ist mit seiner verwuschelten Frisur, der schmalrandigen Brille, der offenen Jacke über Karohemd und weißen T-Shirt der Typ Intellektueller, der die Dinge des täglichen Lebens eher von der zweckmäßigen Seite betrachtet, dabei aber nicht immer alltagstauglich ist (Kostüme Paula de la Haye).

Die Krähen sind überall, folgen dem Vater wie ein Schatten, sogar, wenn er sich aus dem Kühlschrank ein Bier holt. (Foto: Arno Declair)

„Vier, fünf Tage nach ihrem Tod saß ich allein im Wohnzimmer und wusste nicht weiter“, sind seine ersten Worte. Breiding spricht das wie innerlich betäubt, kein Jammern, kein Pathos, alles viel zu anstrengend. Ja, genau so ist es, denkt man sich. Keinen Moment wird Breiding aus dieser lebensnahen – oder todesnahen? – Haltung kippen, er ist in dieser Rolle umwerfend.

In diesem desolaten Zustand drängen sich die Krähen auf. Sie folgen ihm, wenn er sich am Kühlschrank ein Bier holt, imitieren seine Stimme, rauchen mit ihm, stören ihn beim Schreiben seines Buches über Ted Hughes. Von dem britischen Dichter hat Max Porter das Krähen-Motiv entliehen. Der Grund, dass Porter über den Verlust eines Elternteils schreibt, liegt in seiner eigenen Biografie. Er verlor mit sechs Jahren seinen Vater, wie im Programmheft nachzulesen ist.

Eigene Erinnerungen flossen in die Figuren ein

Etwas von dieser Erinnerung floss in die beiden Kinderfiguren ein, die Ruth Bohsung und Cedric Stern mit einer unter Wildheit verborgenen Traurigkeit spielen. Sie prügeln sich, sind grob, jagen über die Bühne, erzählen von einem getöteten Fisch. Brutalität als eine Form der Verarbeitung, auch sie kleistert den Kummer nur mühevoll zu. Einmal stiftet sie eine Krähe an zu rauchen, um sie im nächsten Moment zu schimpfen und sie dann ihre Mutter malen zu lassen, mit dem Versprechen, ein Gemälde zum Leben zu erwecken. Die beiden zeichnen wie besessen – und natürlich umsonst. Tot ist tot. Wie Bohsung und Stern Enttäuschung, Schmerz und Wut in wenige Sekunden pressen, trifft einen ins Herz.

Genauso wie der erste schöne Moment nach dem Tod der Mutter, den Ausflug zu einer Vogelflugschau, den Mathias Spaan in einer Slow-Motion-Sequenz wunderschön orchestriert. Am Ende können die Krähen die Familie verlassen, ihre Arbeit ist getan. Ein warmes, trauriges Gefühl bleibt zurück. Selten, eher nie, ist Trauer so nah wie an diesem Abend, fast ein Freund, der einen verspottet und umarmt.