Nach zwei Jahren Zwangspause sind beim Festival "Radikal jung" am Volkstheater vom 24. Juni bis 2. Juli elf Produktionen junger Regisseure zu sehen. Eröffnet wird mit einer Arbeit aus Kiew.

Von Yvonne Poppek, München

Endlich. Es scheint los zu gehen. Zwei Jahre lang haben der neue Leiter des Theaterfestivals "Radikal jung" Jens Hillje und sein Team darauf warten müssen. Und nicht nur er - auch die jungen Theatermacher, deren Produktionen gesichtet, eingeladen und notgedrungen wieder ausgeladen wurden, hingen in einer Warteschleife. Wie übrigens auch das Publikum. Die Pandemie ließ es nicht zu, dass das seit 2005 am Volkstheater etablierte Theaterfestival für junge Regie stattfinden konnte. Doch nun steht das Programm: Vom 24. Juni bis 2. Juli werden elf aktuelle Produktionen im Haus an der Tumblingerstraße zu sehen sein. Sieben Produktionen aus Deutschland, vier internationale - fast alle Uraufführungen - fächern ein spannendes Spektrum zwischen politischen Themen und der Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit auf.

Detailansicht öffnen Aus feministischer Perspektive erzählt Regisseurin Ewelina Marciniak "Die Jungfrau von Orleans". (Foto: Christian Kleiner)

Bei der Vorstellung des Programms im Volkstheater ist Erleichterung zu spüren. Intendant Christian Stückl sieht "Radikal jung" als einen wichtigen Impuls, für die Stadt, die Szene, aber auch für das Publikum, das wieder in die Theater zurückfindet. Stadtdirektor Marek Wiechers erinnert sich gar an den "Festivaltaumel" vergangener Jahre. Leiter Hillje allerdings streut ein paar nachdenkliche Töne dazwischen: Gerade die jungen Theatermacher hätten es in den vergangenen zwei Jahren schwer gehabt. Das Festival soll auch für sie ein Ort der Begegnung und des Austauschs werden. Dafür wurden neue Formate gefunden, die im Rahmenprogramm zum Tragen kommen: Künstlergespräche und sogenannte Late Nights, die zum Teil als Performance die Aufführungen auf den drei Bühnen erweitern.

Dort sind die Produktionen von sechs Regisseurinnen und fünf Regisseuren zu sehen, eine Quote ist hier überhaupt nicht nötig. Den Beginn macht "Bad Roads" vom Left Bank Theatre aus Kiew, womit "Radikal jung" politisch aktuell beginnt. Die ukrainische Dramatikerin Natalia Vorozhbyt reiste früh ins Krisengebiet Donbass und schrieb 2017 im Auftrag des Royal Court Theatre in London sechs Geschichten über Leben und Krieg auf. 2019 inszenierte Tamara Trunova das Stück in Kiew.

Detailansicht öffnen Auch eine Produktion des Volkstheaters fehlt nicht beim Festival für junge Regie: die Highschool-Oper "Gymnasium" von Bonn Park. (Foto: Arno Declair)

Unter "diskursiv-essayistisch" ordnet Festivalleiter Hillje einen Großteil der eingeladenen Arbeiten ein: etwa Stücke, die sich mit dem Thema Rassismus auseinandersetzen, so wie "Identitti" nach dem großartigen Roman von Mithu Sanyal, für die Bühne adaptiert von Kieran Joel am Düsseldorfer Schauspielhaus. Oder auch "Karneval", eine Arbeit von Joana Tischkau am Theater Oberhausen. Feministische Perspektiven finden sich bei "It's Britney, Bitch!" (Lena Brasch, Berliner Ensemble), "Civilisation" (Jaz Woodcock-Stewart, London) oder "Die Jungfrau von Orleans" (Ewelina Marciniak, Nationaltheater Mannheim). Mit der eigenen Körperlichkeit setzen sich Elias Adam, Caner Teker und Sorour Darabi in ihren Arbeiten auseinander. Letzter war mit "Mowgli" schon zu Spielart im vergangenen Herbst eingeladen. Dass die Theatermacher sich in der langen Zeit des Lockdowns auch neue digitale Formate ausdachten, ist mit "werther.live" noch einmal zu sehen (Regie: Cosmea Spelleken). Und natürlich fehlt auch das Volkstheater nicht: Die Highschool-Oper "Gymnasium" von Bonn Park gehört zu diesem lang erwarteten Festival dazu.