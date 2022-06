Von Yvonne Poppek

Optimisten würden sagen, die Lage war schwierig. Bei Jens Hillje klingt das ein bisschen anders. Der Leiter des Festival "Radikal jung" sagt zur diesjährigen Ausgabe: "Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben." Vom 24. Juni bis zum 2. Juli werden im Volkstheater elf Inszenierungen junger Theatermacher zu sehen sein, ausgewählt von einer vierköpfigen Jury unter der Leitung von Hillje. Zwei Jahre lang fiel das Publikumsfestival wegen der Pandemie aus. Nun ist es endlich zurück in der Stadt - nach einigen Hindernissen, die die Pandemie bis zuletzt mit sich brachte.

Das Festival

Das Festival "Radikal jung" findet seit 2005 jährlich - mit Ausnahme der vergangenen beiden Jahre - am Volkstheater statt. Eine Jury wählt deutschsprachige und internationale Inszenierungen junger Theatermacher aus, von denen sie ausgeht, dass sie die Theaterlandschaft prägen werden. Das Festival versteht sich hier als eine Art Trendscout: Das Publikum soll die Möglichkeit haben, künstlerische Erneuerungen und Weiterentwicklungen im Theater zu verfolgen. Über den Zeitraum von etwas mehr als einer Woche sind die Arbeiten im Volkstheater zu sehen. Fest zum Programm gehören der Austausch unter den Künstlern, die Nähe zwischen Künstlern und Publikum, die Förderung des Regie-Nachwuchses in einer Masterclass. Am Ende des Festivals bestimmt das Publikum die beliebteste Inszenierung. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. "Radikal jung" ist das einzige Festival in Deutschland, auf dem sich ausschließlich junge Theatermacher präsentieren.

Der Leiter

Detailansicht öffnen Zwei Jahre hat Festivalleiter Jens Hillje auf seine erste Ausgabe von "Radikal jung" warten müssen. (Foto: Gabriela Neeb)

Eigentlich hätte das erste Festival unter der Leitung von Jens Hillje im Frühjahr 2020 zu sehen sein sollen. Doch da waren die Theater geschlossen. Ein Jahr später war das Problem ähnlich. Hillje blieb ein Festivalleiter im Wartestand. Wenn man ihn nun fragt, wie er sich fühlt, da "Radikal jung" sehr bald beginnt, sagt er: "Ich glaube es noch nicht ganz." Und dann fügt er hinzu: "Ich freue mich sehr. Es war für uns Theaterleute eine sehr, sehr harte Zeit." Jens Hillje, Jahrgang 1968, arbeitet seit 1990 als Schauspieler, Autor und Regisseur. In seiner Bühnen-Vita gibt es einige namhafte Stationen: So gründete er etwa mit Regisseur Thomas Ostermeier zusammen 1996 die "Baracke" am Deutschen Theater in Berlin. Er war Chefdramaturg an der Berliner Schaubühne, Ko-Intendant des Maxim-Gorki-Theaters, er kuratierte Festivals oder initiierte sie wie beispielsweise das Festival Neue Internationale Dramatik (FIND) an der Schaubühne. Warum nun "Radikal jung"? Hillje war über Jahre für die Masterclass bei diesem Festival verantwortlich. Irgendwann habe Christian Stückl, Intendant des Volkstheaters, ihn gefragt, ob er die Leitung übernehmen wolle. Und wie es so sei, wenn Stückl einen frage: Man macht's, erzählt er.

Die Auswahl

Für 2020 stand das Programm schon, als die Theater schlossen. Die Regisseure konnten ihre Arbeiten nicht zeigen. Das sollte für sie aber keinen Schaden bedeuten. Die Einladungen 2020 seien die Grundlage gewesen für 2022, sagt Hillje. Die Künstler, die damals nicht kommen konnten, habe die Jury, bestehend aus Christine Wahl, C. Bernd Sucher, Florian Fischer und Hillje, weiter verfolgt, um sie mit neuen Produktionen einladen zu können. Allerdings war das bis zuletzt nicht einfach. Die hauptsächliche Phase der Auswahl fiel in die Monate Januar bis April, die Zeit, in der die Omikron-Variante grassierte und Theaterspielpläne eher als grobe Vorschläge zu lesen waren. Zahlreiche Premieren oder reguläre Vorstellungen wurden wegen Erkrankungen verschoben, manches rutschte gar in die nächste Spielzeit. Die Arbeiten überhaupt erst ansehen zu können, war schwierig. 60 immerhin wurden gesichtet, elf schließlich eingeladen, die meisten Uraufführungen. Sieben Inszenierungen kommen aus dem deutschsprachigen Raum, vier sind international. Ihnen sei es gelungen, eine Mischung zusammenzustellen, die die repräsentativen Tendenzen der vergangenen zwei Jahre aufzeige, sagt Hillje. Auffallend sei, dass die jungen Theatermacher eine "fast essayistische Auseinandersetzung mit Themen" pflegen würden. "In einer Zeit, in der sich Diskurse polarisiert haben, hat Theater eine ganz andere Möglichkeit, von Ambivalenz und Ambiguität zu erzählen", sagt der Festivalleiter.

Die Eröffnung

Detailansicht öffnen Das Eröffnungsstück kommt aus Kiew: "Bad Roads" von Natalia Vorozhbyt. (Foto: Spyros Rennt)

Eröffnet wird "Radikal jung" am Freitag, 24. Juni, mit einem politischen Statement: Das Left Bank Theatre aus Kiew zeigt "Bad Roads" von Natalia Vorozhbyt in der Inszenierung von Tamara Trunova. Die ukrainische Dramatikerin reiste früh ins Krisengebiet Donbass und schrieb 2017 im Auftrag des Royal Court Theatre in London sechs Geschichten über Leben und Krieg, über Gewalt und den Umgang damit auf. Das Stück hat sie auch verfilmt. Dass "Bad Roads" am Anfang von "Radikal jung" steht, sei eine Reaktion auf die aktuelle Situation, den Krieg in der Ukraine, sagt Hillje, eine Auseinandersetzung mit der Zeit. Sie seien glücklich darüber, die Arbeit von 2019 aus Kiew in München zeigen zu können.

Verbindung der Kunstformen

Detailansicht öffnen Das Volkstheater ist mit der Highschool-Oper "Gymnasium" von Bonn Park auf dem Festival vertreten. (Foto: Arno Declair)

Festivalleiter Hillje macht in dem Programm drei Tendenzen bei den ausgewählten Inszenierungen aus. Die erste sei die Verbindung von verschiedenen Kunstformen, von Musiktheater und Schauspieltheater. Gesang, Popkultur, Musik werden mit dem Schauspiel zusammengeführt. Beispielhaft ist hier die Uraufführung "Karneval" von Joana Tischkau am Theater Oberhausen. Der Musical-Theaterabend untersucht die deutsche Karnevalsstrukturen, klopft sie auf ihrer Exotismen und Rassismen ab. Auch die Volkstheater-Produktion "Gymnasium" verschmilzt Theater, Musical und das Genre der Highschool-Filme zu einer "Highschool-Oper".

Choreografisches Theater

Im Programm finden sich zudem Abende, die sich mit der eigenen Körperlichkeit auseinandersetzen. Körper, Tanz, Bewegung sind die zentralen Elemente. Tischkaus "Karneval" lässt sich auch hier zuordnen. Weitere Repräsentanten sind der Solo-Abend "Mowgli" des französischen Choreografen und Performancekünstlers Sorour Darabi und "Karadeniz" von Caner Teker. Caner Teker nähert sich über Choreografie und Perfomance den Fragen nach Identität vor dem Hintergrund der eigenen deutsch-türkischen Erfahrungen.

Auseinandersetzung mit politischen Inhalten

Detailansicht öffnen Kieran Joel hat am Düsseldorfer Schauspielhaus Mithu Sanyals Roman "Identitti" adaptiert. (Foto: Sandra Then)

Idealerweise setzt sich Theater mit den aktuellen Themen unserer Zeit auseinander. Das soll auch bei "Radikal jung" der Fall sein. Hier wird es beispielsweise um die Themen Rassismus, Feminismus und die Genderdebatte gehen, Diskurse, die die vergangenen Jahre prägten. Kieran Joel hat am Düsseldorfer Schauspielhaus Mithu Sanyals Roman "Identitti" adaptiert, der sich mit strukturellem Rassismus genauso befasst wie mit Feminismus. Ewelina Marciniak interpretiert am Nationaltheater Mannheim Schillers "Jungfrau von Orleans" aus einer feministischen Perspektive, Lena Brasch fragt in ihrer Uraufführung "It's Britney, Bitch!" am Berliner Ensemble, warum Britney Spears sogenannter Absturz niemals als ein Akt der Emanzipation gelesen wurde.

Die Daten

Das Festival "Radikal jung" beginnt am Freitag, 24. Juni, und endet am Samstag, 2. Juli. Zusätzlich zu den Aufführungen auf den drei Bühnen des Volkstheaters in der Tumblingerstraße gibt es ein Begleitprogramm aus Künstlergesprächen und sogenannte Late Nights, die zum Teil als Performance die Aufführungen erweitern. Die Karten kosten zwischen fünf Euro (Livestream von werther.live) und 39 Euro. Infos unter www.muenchner-volkstheater.de.