Es geht tatsächlich: Die Letzten werden die Ersten sein. Wobei das Münchner Volkstheater noch eins drauflegt. Dort sind es „Die Allerletzten“, die nach zehn Tagen „Radikal jung“ ganz vorne liegen. Die kleine, hervorragende Inszenierung von Marco Damghani mit Aysima Ergün und Jonas Dassler gewinnt den Publikumspreis. Das ist eine schöne Entscheidung, eine für ganz pures Theater: für zwei in jedem Moment überzeugende Schauspielende, ein auf ein paar Lichterketten und Lautsprecherboxen beschränktes Bühnenbild und einen guten Text, in dem wirklich etwas verhandelt wird. Im Kern geht es darum, wie ein Paar sich in einem rechtsnationalen Umfeld behaupten, den demokratischen Raum verteidigen will und sich in diesem Kampf verliert.
„Radikal jung“ am Münchner Volkstheater„Das Festival gehört zu diesem Theater“
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Zehn Tage „Radikal jung“: Das Münchner Volkstheater zeigt mit seinem Festival zum 20. Mal eine spannende Mischung dessen, was junge Regieführende interessiert. Und das ist hauptsächlich Gesellschaftspolitisches.
Von Yvonne Poppek und Egbert Tholl
Premiere am E.T.A.-Hoffmann-Theater in Bamberg:Eine Bühne für den Bestsellerautor: Robert Seethalers Stück „Vernissage“
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