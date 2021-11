August und Ana Zirner erinnern an ihre jüdischen Großmütter, Christian Brückner an verfehmte Komponisten und Theatermacher.

Von Jutta Czeguhn

Das Modekaufhaus "Maison Zwieback" in der Kärntnerstraße war einst eine noble Adresse, heute macht sich dort ein Apple-Store breit. Wiens legendäre Prachtmeile ist ja längst zu einer 08/15-Fußgängerzone verkommen. Doch wer das Familienporträt "Ella und Laura - von den Müttern unserer Väter" von August und Ana Zirner gelesen hat, wird bei künftigen Wien-Besuchen dort wohl nicht mehr achtlos vorbeilaufen. Denn an dem Haus klebt eine Geschichte, wie sie in Österreich, aber nicht nur dort, allzu gerne vertuschelt wird. Der Schauspieler und seine Tochter erzählen von ihren jüdischen Großmüttern: August von Ella Zirner-Zwieback (1878-1970), einer Grand Dame des Wiener Großbürgertums, Ana von der Stoffhändlerin Laura Wärndorfer, die später in den USA Ellas Sohn heiratete und Augusts Mutter wurde. Beide Frauen hatten 1938 vor den Nazis fliehen müssen. Bei einer Lesung im Münchner Volkstheater am Sonntag, 7. November, schildern der Grimme-Preisträger und die für ihre Extremwanderungen bekannte Autorin, wie sie unabhängig voneinander begannen, sich mit ihren jüdischen Wurzeln auseinander zu setzen. Wie sich Vater und Tochter durch dieses gemeinsame Buchprojekt besser kennenlernten, und wie sehr es sich lohnt sich zu erinnern.

Um das Erinnern geht es auch bei einem weiteren Abend im Volkstheater am Donnerstag, 11. November. Im Zentrum steht der Einfluss jüdischer Komponisten und Theatermacher auf das kulturelle Leben in Deutschland, von 1880 bis heute. Gemessen an den 1700 Jahren jüdischen Lebens, die heuer gefeiert werden, eine relativ kurze Epoche. Doch eine ungemein fruchtbare, und wie sich zeigen sollte, furchtbare Zeit, denn den Nazis gelang es, mit den jüdischen Kreativen auch Geist und Fantasie aus dem Land zu jagen. Christian Brückner und Gesine Cukrowski zeigen anhand von Texten, der Cellist Wen-Sinn Yang und das Jewish Chamber Orchestra mittels ausgewählter Musikstücke, wie ihr Schaffens bis heute nachwirkt.

"Ella und Laura -Von den Müttern unserer Väter", August und Ana Zirner, 7. November, 20 Uhr. "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - Ein literarisch-musikalischer Abend , 11. November, Münchner Volkstheater