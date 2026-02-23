Wer ist eigentlich dieser Fischers Fritz? Also der aus dem Zungenbrecher, der die frischen Fische fischt. Ist er alt oder jung, lebt er allein am Meer oder macht er seinen Fang im See nahe der Familie? Die Münchner Autorin Raphaela Bardutzky hat sich einst Gedanken über ihn gemacht. Ausgehend von dem Satz, bei dem sich die Zunge so leicht im Netz der Buchstaben verfangen kann, ging sie gleichsam eine Generation zurück und schrieb ihr Stück „Fischer Fritz“. Und der Fischer Fritz, das hört man ja, der kommt aus Bayern.