20 ist schon noch radikal jung. Auch für ein Theaterfestival. Trotzdem ist es natürlich erlaubt, kurz einmal zurückzublicken auf die Anfänge, wenn diese schöne runde Zahl die Ausgabe beziffert. Zum 20. Mal – mit nur einer Unterbrechung 2021 wegen der Corona-Pandemie – lädt das Münchner Volkstheater junge Regieführende ein, ihre Arbeiten zu zeigen. Diesmal vom 24. April bis zum 3. Mai. „Radikal jung“ heißt das schöne, meist fast komplett ausverkaufte Festival. Es ist etwas, an dem Volkstheater-Intendant Christian Stückl zu Recht und trotz aller Sparmaßnahmen festhalten will. Kein Wunder, ist es doch tief verwachsen mit dem Haus – und mit der Theaterstadt München .

Seit Beginn seiner Intendanz 2002 arbeitet Stückl mit einem jungen Schauspielensemble und jungen Regisseurinnen und Regisseuren zusammen. Irgendwann fiel ihm ein Buch in die Hände über junge Regisseure, herausgegeben von Anke Roeder und Sven Ricklefs. Einer der Autoren war der Theaterkritiker C. Bernd Sucher. Die beiden vereinbarten eine Neuauflage der Publikation. Doch warum nicht die Arbeiten gleich nach München einladen und live zeigen?

Stückl startete mit vier Inszenierungen ein kleines Festival am Volkstheater, das hervorragend lief, wie er auf der Pressekonferenz zur 20. Ausgabe erzählt. Mehr oder weniger zufällig fand er, als er gerade in Salzburg Regie führte, fürs darauffolgende Jahr einen Sponsor – und so kam ins Rollen, was heute aus dem Münchner Theaterkalender nicht wegzudenken ist und was sich längst im deutschsprachigen Raum als ein Festival mit Renommee etabliert hat: das „Radikal jung“.

Zwei Jahrzehnte später erzählt Christian Stückl die zugleich planvolle und zufällige Entstehung von „Radikal jung“ in der Theatergastronomie des 2021 bezogenen Hauses an der Tumblingerstraße. Alles ist inzwischen etwas gewachsen. So wie eben auch aus der Buch-Idee eine Festival-Erfolgsgeschichte wurde. Als witzige Randbemerkung fügt er noch hinzu, dass er in dem Buch, das ihm damals in die Hände fiel, selbst noch als junger Regisseur porträtiert war. Umso großartiger, dass jedes Jahr an einer Überschreibung gearbeitet wird.

Die diesjährige Festival-Jury samt Intendant: C. Bernd Sucher, Leon Frisch, Hannah Mey, Isabelle Redfern, Christian Stückl und Christine Wahl (von links). Gabriela Neeb

Wer nun 2026 zwischen dem 24. April und dem 3. Mai dabei ist, das hat eine fünfköpfige Fachjury ausgesucht, darunter – zum letzten Mal, wie er auf der Pressekonferenz bekannt gab – C. Bernd Sucher. Er sei verwundert, dass sich bislang noch niemand über sein Alter mokiert habe bei einem Festival namens „Radikal jung“, spielt der 1949 Geborene charmant über diesen Abschied hinweg. Wichtiger als sein Alter waren allerdings immer seine Kenntnisse. Was am Ende zählt, sind nicht die Jahre, sondern die vielen, oft gefeierten Theaterabende, die er für München mit ausgewählt hat.

Diesmal sind es zwölf Inszenierungen, die ins Volkstheater kommen werden. Mehr als 60 hat die Jury gesichtet – zusammen mit Sucher waren dies die Theaterkritikerin Christine Wahl, die Volkstheater-Dramaturgen Hannah Mey und Leon Frisch sowie neu dabei die Regisseurin Isabelle Redfern. Die Arbeiten aus neun Städten kommen dabei überwiegend nicht aus den großen, bekannten Spielstätten, zum Teil sind es sogar freie Produktionen. Und mit Ausnahme von zwei Eingeladenen sind alle Regieführenden erstmals am Volkstheater. Viel Neues also in der Tumblingerstraße; der Vorverkauf hat gerade begonnen.

Eröffnet wird mit einem klassischen Stoff

Eröffnet wird „Radikal jung“ dabei mit einem ganz klassischen Stoff, mit „Antigone“ nach Sophokles von Roland Schimmelpfennig. Der aus Georgien stammende Regisseur Mikheil Charkaviani hat das Stück am Staatstheater Wiesbaden inszeniert, ganz auf den Text und seine Sprache vertrauend, wie Jury-Mitglied Mey beschreibt. Charkaviani verbinde Zeitgeschehen mit antiker Geschichte und schalte weiblichen Widerstand in heutigen autokratischen Systemen parallel.

Bekannte Stoffe begegnen dem Publikum im Verlauf des zehntägigen Festivals noch in vier weiteren Produktionen. Da wäre zum Ersten der Volkstheater-Beitrag „Die Nashörner“ von Eugène Ionescu in der witzigen, sehenswerten Regie von Anna Marboe. Zum Zweiten wird es die Romanadaption „Der Idiot“ nach Fjodor Dostojewski geben. Diese kommt vom Theater Münster, dort eingerichtet von Milena Michalek. Ebenfalls ein moderner Klassiker ist Friedrich Dürrenmatts „Der Besuch der alten Dame“, den Lily Uhlmann an der Vagantenbühne Berlin als Horrorstory interpretiert hat. Und zuletzt schafft es auch „Heidi“ auf die Bühne, eine Produktion des Theaters Freiburg. Regisseurin Lena Reißner lässt auf der Bühne eine neue Idee von Heimat entstehen, jenseits der Schweizer Berge.

Ein großes Projekt: Milena Michalek richtete Dostojewskis „Der Idiot“ am Theater Münster ein. Hans-Jürgen Landes Klein

Zwei Produktionen werden die Zuschauer enger einbeziehen: „Hello“ von Olivia Hyunsin Kim, eine freie Arbeit, die von den Berliner Sophiensaelen koproduziert wurde. Sie gibt dem in Kleingruppen aufgeteilten Publikum Einblicke in die nordkoreanische Alltagskultur als Gegenschnitt zur Propaganda. Und in „Unruhe“ haben sich Nolwenn Peterschmitt und die „Groupe Crisis“ aus Marseille eine „Tanzepidemie“ im Straßburg des 16. Jahrhunderts zum Ausgangspunkt für ihr „rituelles Happening“ genommen.

Adaptionen zeitgenössischer Romane sind ebenfalls Teil des Festivals. „Minihorror“ von Barbi Marković, 2024 auf der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet, hat Alina Fluck am Theater Magdeburg als humorvolle Reflexion über das absurde Leben inszeniert. Und als großes Schauspielsolo mit Johannes Hegemann am Hamburger Thalia Theater brachte Chiara Liotine den Roman „Anleitung ein anderer zu werden“ von Édouard Louis auf die Bühne.

Der Abend soll nicht nur für Fußball-Fans interessant sein: „Der Zauberer von Öz“ über Mesut Özil, eingeladen aus Bremen. Jörg Landsberg

Zudem wird es an zwei Abenden auch um die Themen Migration, Integration und Rassismus gehen, jeweils komplett anders aufgefächert. Marble Preach hat dafür im Hamburger Kampnagel die „Opera of Hope“ mit Profis und Laien eingerichtet. Und Aram Tafreshian brachte die Uraufführung „Der Zauberer von Öz – Eine Fußballtragödie“ in Bremen auf die Bühne, in deren Zentrum der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil steht.

Blickt man auf diese Einladungen 2026, dann verspricht „Radikal jung“ ein Festival großer Unterschiedlichkeiten zu werden, mit der Fähigkeit, Impulse und Reize zu setzen. Womit auch mit der 20. Ausgabe klar sein dürfte, wie wertvoll es ist, diese jeweils eigenen Perspektiven und Ansätze, Weltbeobachtungen und Kunstauseinandersetzungen nach München zu holen.

Radikal jung 2026 – das Festival für junge Regie, 24. April bis 3. Mai, Münchner Volkstheater