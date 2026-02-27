Zum Hauptinhalt springen

Premiere im Münchner VolkstheaterDie Quandts und ihre Rolle in der NS-Zeit

Lesezeit: 3 Min.

Alles unter einem Dach: Im Volkstheater wird die griechische Tragödie „Elektra“ mit der Geschichte der Familie Quandt verbunden.
Alles unter einem Dach: Im Volkstheater wird die griechische Tragödie „Elektra“ mit der Geschichte der Familie Quandt verbunden. (Foto: Gabriela Neeb)

Weißt du, was deine Familie zur Nazizeit getan hat? „Elektra“ im Münchner Volkstheater beschäftigt sich mit der Familie Quandt und ihrem dunklen Erbe – mit zu viel PS unter der Haube.

Kritik von Yvonne Poppek

Der Titel verspricht Großes: „Elektra – 750 PS Vergangenheitsbewältigung“ lautet er. Im Münchner Volkstheater haben sich Sofie Boiten und Lorenz Nolting die Rachetragödie von Sophokles vorgenommen und sie mit der Familiengeschichte der Quandts verbunden. PS-stark wie die Autos von BMW, deren Großaktionäre die Quandts sind, soll hier also Geschichte aufgearbeitet werden, vornehmlich die Rolle der Unternehmerfamilie in der NS-Zeit. Am Ende des mehr als zweistündigen Abends hat man allerdings mehr als nur Zweifel, ob es unbedingt 750 PS sein mussten.

