Der Titel verspricht Großes: „Elektra – 750 PS Vergangenheitsbewältigung“ lautet er. Im Münchner Volkstheater haben sich Sofie Boiten und Lorenz Nolting die Rachetragödie von Sophokles vorgenommen und sie mit der Familiengeschichte der Quandts verbunden. PS-stark wie die Autos von BMW, deren Großaktionäre die Quandts sind, soll hier also Geschichte aufgearbeitet werden, vornehmlich die Rolle der Unternehmerfamilie in der NS-Zeit. Am Ende des mehr als zweistündigen Abends hat man allerdings mehr als nur Zweifel, ob es unbedingt 750 PS sein mussten.