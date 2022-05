Es bröckelt im "Menschenfeind" am Münchner Volkstheater. Aber es sieht gut dabei aus, so wie der innige Moment zwischen Anne Stein und Janek Maudrich als Célimène und Alceste.

Von Yvonne Poppek, München

Eine wunderbare Bühne hat Viktor Reim für Molières "Menschenfeind" im Volkstheater hingestellt. Sie durchweht eine morbide Stimmung. Die großen Zeiten dieses palastartigen, völlig entleerten Raumes sind längst vorbei, das Glasdach und die vier schmucklosen Säulen verwittert. Im Hintergrund führen Treppenstufen zu einer maroden Bühne herauf, davor steht einsam Alceste. Nebel gibt den Blick auf die hintere Spielfläche kaum frei, dunkler Glitter fällt wie Asche herab. Und aus dem Dunst klingt zart und mehrstimmig "Voyage, Voyage" von Desireless: Reise und kehre niemals zurück.

Philipp Arnolds Inszenierung beginnt mit diesem vielversprechenden, poetischen Bild, das sich dann langsam auflöst. Aus dem Nebel treten nacheinander die Figuren in schicken Gala-Outfits hervor, setzen sich Halbmasken auf nach dem Motto: Möge das Spiel beginnen, dieses Gesellschaftsding aus Täuschung und Selbsttäuschung. Jeder ist hier dringend und ausschließlich sich selbst verpflichtet. Liebe stört da übrigens gewaltig, richtet sie sich doch auf jemand anderen.

1666 brachte Molière seine Komödie mit mäßigem Erfolg auf die Bühne. Im Zentrum steht Alceste, ein Tugendfanatiker, der vor allem die Heuchelei in den Salons verachtet. Blöd nur: Er liebt Célimène, die genau das verkörpert, was er verabscheut. Als sie ihn nach einigem Hinhalten zurückweist, beschließt er, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen. Das war's. Viel mehr passiert nicht bei Molière, die Konflikte liegen im Inneren der Figuren. Das muss man auf der Bühne plausibel erzählen können.

Der Abend ist wohltuend konzentriert

Arnold hat sich für einen konzentrierten, schlanken Abend entschieden. Das ist wohltuend. Er erfindet keine Parallelwelten, lässt den großen Soundapparat, die Videoprojektionen weg, setzt auf minimalistische Ausstattung, dichtet ein paar Kinderspiele hinzu, kürzt den Text behutsam ein. Pures Schauspiel sozusagen. Dafür hat er acht Darsteller auf der Bühne, die sich darauf einlassen, die dem Text zugleich Gewicht und Leichtigkeit verleihen. Sie diskreditieren die Zeilen nicht. Sie schenken ihnen eine Ehrlichkeit, die der Dichter seinen Figuren abspricht.

Da ist dann also Janek Maudrich als Alceste, von Anfang an schnarrend auf Hochtouren. Er nervt die Gesellschaft mit seiner Penetranz. Trotzdem wollen ihn alle um sich haben, buhlen um seine Aufmerksamkeit. Warum, darauf gibt der Abend keine Antwort. Es bleibt bei dieser Setzung. Also tanzen die anderen um ihn wie die Motten ums Licht. Allen voran sein treuer Freund Philinte, dem Jan Meeno Jürgens die größte Tiefe in dieser Inszenierung verleiht, harmoniesüchtig bis ins Mark, dabei immer trauriger und müder werdend. Carolin Hartmann, Vincent Sauer, Jakob Immervoll und Jonathan Müller schieben ihre Figuren ins Karikatureske, Pola Jane O'Mara sprenkelt ein wenig Ernst und unerwiderte Sehnsucht in die Gruppe. Diese Mischung gibt dem Abend ein festes Gerüst, aber es fehlt der Kern. Das schöne Spiel schiebt sich vor die inhaltliche Relevanz, wobei Molières nicht gerade überbordenden Handlungskonflikte auch nicht hilfreich sind.

Detailansicht öffnen Alceste (im Vordergrund: Janek Maudrich) ist ein Spielverderber, doch alle buhlen um seine Aufmerksamkeit. Warum nur? (Foto: Arno Declair)

Das natürliche Gegengewicht zu Alceste ist Célimène. Ihr liegt die Gesellschaft ebenso zu Füßen wie ihm. Anne Stein ist hier ein luftiges Wesen, im Grunde für niemanden fassbar. Das ist genauso hübsch wie auch ein Problem, denn so bleibt unerklärt, warum sie diesen Sog entwickelt. Hier Alceste, dort Célimène: zwei Magnete, deren nachvollziehbare Wirkung ab der Bühnenkante abnimmt. Würde sich ihre Zerrissenheit erschließen, gewönne der Abend an Dringlichkeit.

Das Herz dieser geradlinig gebauten Inszenierung sind dann also die Bilder, die Hausregisseur Arnold findet. Die Gesellschaft ist bei ihm gnadenlos unterhaltungssüchtig. Sie spielt, im Zweifel auch um Existenzen. So ist es am Ende nicht Alceste, der geht, sondern es sind die anderen, die ihn verlassen. Sie lassen den Spielverderber stehen. Nebel wabert dann wieder über die Bühne, zarter Gesang. Ein schöner Abschied, nur: von was?