Interview von Yvonne Poppek

Noch ist nicht bekannt, was von Herbst an im Volkstheater zu sehen sein wird. Erst Anfang September stellt Intendant Christian Stückl sein Programm für die zweite Saison im neuen Haus an der Tumblingerstraße vor. Momentan steht im Volkstheater alles auf Pause, nach der anstrengenden Spielzeit 2021/22 ist das wohl auch nötig. Stückl hat nicht nur das Theater im Oktober eröffnet, er leitet auch die Passionsspiele in Oberammergau. Beim Gespräch im schönen Volkstheater-Innenhof wirkt der Intendant trotzdem nicht energielos. Vermutlich gibt es das bei ihm auch nicht.