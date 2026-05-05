Ein sonniger Donnerstagnachmittag, willkommen im Kosmos Münchner Volkshochschule. Eine Frau mit Cello auf dem Rücken kommt über den Hof, drei Damen üben Bridge auf der Terrasse. Zwei junge Männer begrüßen sich mit „Hi, Habibi“. Im Café überfliegt ein silberhaariger Sakkoträger nochmal schnell seine Lektüre für den Kurs „Deutschland und die Demokratie“. Und im zweiten Stock des Einstein 28 in Haidhausen, der Zentrale der größten deutschen Volkshochschule, steht eine Tür weit offen. Dort sitzt Marina May, 45, weiße Bluse, knallroter Lippenstift, in ihrem Büro. Die neue Programmdirektorin sagt, sie mag es, wenn Leute ihren Kopf reinstecken.