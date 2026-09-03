Wo die Barmherzigen Schwestern einst Brot für die Ärmsten gebacken haben, geht es bald auf eine „kulinarische Reise durch Vietnam“. Auch „Backen wie in New York“ kann man hier lernen, „Glutenfreies Meal Prep“ und „Karnevalsgebäck aus aller Welt“. Diese Kurse und viele weitere bietet die Münchner Volkshochschule (MVHS) in ihrem Herbst/Winter-Programm im St.-Martin-Spital in Obergiesing an – und zwar in der neuen Lehrküche im Untergeschoss, die den Ordensschwestern früher als Backstube diente, als das denkmalgeschützte Gebäude in der Severinstraße noch ein Armenhaus war.

Die Utensilien für die Kochkurse stehen schon bereit: Auf mehreren Servierwagen türmen sich Rührgeräte, Salatschleudern und Schüsseln. Mittendrin ist Winfried Eckardt und strahlt, als habe ihm jemand gerade seine Leibspeise aufgetischt. Er sei unglaublich froh, sagt der langjährige ehemalige Leiter des Stadtbereichs Ost, dass seine MVHS nach der dreieinhalbjährigen Generalsanierung nunmehr ins St.-Martin-Spital zurückkehre – in „fantastische Räume“, wie Eckardt betont.

So wartet am neuen alten Standort nicht nur eine modern ausgestattete Lehrküche. Hinzu kommen 15 weitere Unterrichtsräume für Gymnastik, Sport, Musik, Malen und Werken sowie als Höhepunkt die einstige Kapelle des Armenhauses, die laut Eckardt „eher eine veritable Kirche ist“. Sie wurde im Zuge der Sanierung zu einem Kultursaal für 200 Besucher umgebaut, der künftig nicht nur der MVHS, sondern auch für Stadtteilveranstaltungen bereitsteht.

VHS-Leiterin Marina May und Winfried Eckardt in der Kapelle des Gebäudes. Foto: Robert Haas

Zwischen dem prunkvollen Altar, Buntglasfenstern und einer historischen März-Orgel erzählt Architekt Florian Ludwig vom städtischen Baureferat, was in dem historischen Gebäudekomplex seit Januar 2023 alles passiert ist. Demnach wurden nicht nur Fassaden und Dach renoviert sowie Barrierefreiheit, Schall- und Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Hinzu kam auch eine energetische Sanierung, unter anderem mit einer Innenwanddämmung und der Umstellung der Heizung auf Fernwärme.

Bei alledem habe man die Vorgaben des Denkmalschutzes berücksichtigen müssen, sagt Ludwig. Gleichzeitig sollte so viel historische Bausubstanz wie möglich erhalten bleiben. Stolze 112 Millionen Euro hat die Stadt für die Generalsanierung nach den Plänen des Architekturbüros Hirner & Riehl in die Hand genommen. Da dabei auch die bislang brachliegenden Unter- und Dachgeschosse ausgebaut wurden, stieg die Nutzfläche von knapp 8000 auf gut 10 300 Quadratmeter.

Winfried Eckardt in der neuen Lehrküche. Foto: Robert Haas

Die MVHS, die in den Zentralbau des Gebäudekomplexes einzieht, ist dort freilich nur der zweitgrößte Mieter. Die größte Fläche nimmt das Sozialreferat mit dem Stadtjugendamt und Archivräumen ein, das ebenso wie das Kindertageszentrum KiTZ seine neue Heimat bereits im Januar bezogen hat. Ebenfalls ins Gebäude zurückkehren sollte eigentlich die städtische Tochter Münchenstift, doch sie habe den angebotenen Mietvertrag abgelehnt, berichtet Barbara Link vom Kommunalreferat. Wie deren bisherige Räume nun genutzt werden, sei noch offen. Gleiches gilt für die Verwendung der gut 30 Wohnungen im Haus, die laut Link ursprünglich als Azubi-Apartments in Kooperation mit dem Münchenstift dienen sollten.

Derweil läuft der Betrieb der MVHS im St.-Martin-Spital mit Beginn des neuen Semesters an; schon zuvor ist Mitte September eine Voreröffnungsfeier geplant. Dann kann die Öffentlichkeit erstmals die sanierten Räume in dem 1894 fertiggestellten Gebäude besichtigen, das von außen wie ein barockes Kloster wirkt. Tatsächlich sei das von Carl Hocheder entworfene Bauwerk des Münchner Neubarock jedoch von Anfang an als Armenhaus geplant gewesen, sagt Winfried Eckardt. Sein imposantes Äußeres verdanke das Gebäude nicht zuletzt der Erhebung Münchens zur „Königlichen Haupt- und Residenzstadt“ 1806. „Der Anspruch war damals, dass man mit anderen Residenzstädten und vor allem mit Berlin mithält“, erklärt Eckardt. So habe sich Carl Hocheder bei seiner Planung vom Preußischen Siechenhaus inspirieren lassen.

„Dieses Gebäude wurde nach den Plänen des Städt. Bauamtsmanns Carl Hocheder von der Stadtgemeinde München in den Jahren 1893-1894 erbaut.“ Foto: Robert Haas

Das einst auf der grünen Wiese erbaute Armenversorgungshaus in Obergiesing diente noch bis 1988 als Altenheim. Im Jahr darauf zog erstmals die MVHS ins Gebäude ein, das ihr ab 2007 als Stadtbereichszentrum Ost diente. Dies wird das St.-Martin-Spital ab Oktober auch wieder sein. Im Zuge der Rückkehr werde die MVHS ihren 2022 bezogenen Interimsstandort in der Claudius-Keller-Straße aufgeben, sagt Stadtbereichsleiterin Serena D’Auria. Noch bis Januar würden dort bloß noch Deutschkurse stattfinden.

Ihre Rückkehr ins St.-Martin-Spital feiert die Münchner Volkshochschule (MVHS) mit einem Voreröffnungsfest am 11. September. Überdies können die frisch sanierten Räume am historischen Standort im Rahmen des Stadtteilfests „Ois Giasing“ am 12. sowie am 13. September beim „Tag des offenen Denkmals“ besichtigt werden. An allen drei Tagen bietet die MVHS Führungen, Konzerte und Workshops an; unter anderem gibt es einen Schnupperkurs Jodeln. Auch zwei Ausstellungen sind bei der Voreröffnungsfeier erstmals zu sehen, die die sich der Geschichte und der neuen Zukunft des St.-Martin-Spitals widmen. Das komplette Programm steht auf www.mvhs.de.