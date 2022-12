Es wäre besser, miteinander zu diskutieren, da sind sich Andreas Beck, Barbara Mundel und Christian Stückl einig. So aber wurde "Vögel" vom Spielplan genommen und eine Auseinandersetzung auf offener Bühne fehlte.

Von Yvonne Poppek

Ein Stück, das vielfach gezeigt wurde, in München nach Antisemitismus-Vorwürfen von zwei jüdischen Studierendenverbände aber vom Spielplan eines durch die Stadt geförderten Theaters genommen wird: Die Absetzung des Stückes "Vögel" von Wajdi Mouawad am Metropoltheater hat eine Diskussion ausgelöst, ob dies gerechtfertigt war. Was bedeutet eine solche Debatte für die Theater und die Kunst, die dort entsteht? Die SZ hat bei den drei sehr unterschiedlich ausgerichteten, großen Theatern der Stadt nachgefragt - bei Andreas Beck vom Residenztheater, bei Barbara Mundel von den Kammerspielen und bei Christian Stückl vom Volkstheater. Eine Grundhaltung stellten alle drei ihren Antworten voran: Antisemitismus gehört nicht auf die Bühne.