Riesige Glasflächen und spiegelnden Fassaden finden sich immer häufiger in der Stadt, für Vögel kann die moderne Architektur zur tödlichen Falle werden. Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) geht davon aus, dass in München allein in diesem Jahr mehr als eine Million Vögel nach einem Zusammenprall mit Fenstern und Fassaden gestorben sind.