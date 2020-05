In der realen Welt gibt es momentan jede Menge Einschränkungen, auch der Jugendtreff im Trafixx an der Baierbrunner Straße 57 bleibt bis voraussichtlich 29. Mai geschlossen. Um sich dennoch kreativ auszutoben, wurde für Jugendliche im Alter von zwölf bis 18 Jahren ein virtueller Treffpunkt geschaffen. In dem Online-Spiel Minetest sind Begegnungen möglich, gemeinsame Projekte können gestaltet werden. Für die kostenfreie Teilnahme am Dienstag, 19. Mai, von 14 bis 16 Uhr ist eine Anmeldung per E-Mail an margarete.michalski@feierwerk.de möglich, der Teilnahmelink wird im Anschluss zugesandt.