Kunstminister Bernd Sibler verleiht an diesem Donnerstag, 10. Dezember, um 18.30 Uhr die Bayerischen Kunstförderpreise in einer virtuellen Veranstaltung. Die 21 Preisträgerinnen und Preisträger in den vier Sparten "Bildende Kunst", "Darstellende Kunst", "Musik und Tanz" und "Literatur" stellen sich in kurzen Einspielern vor. Die Verleihung wird im Live-stream auf der Website des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst zu sehen sein (https://wk.bayern.de/kunstfoerderpreis2020). Mit dem Kunstförderpreis werden jährlich Künstler ausgezeichnet, die in Bayern leben und nicht älter als 40 Jahre als sind. Nach Einschätzung von Fachjurys verfügen sie über eine außergewöhnliche Begabung und sind durch herausragende Leistung aufgefallen.