„The Portal“ im Münchner Rathaus:Im Drehsessel auf den Mount Everest

Die Fußgängerzone: nicht jedermanns Sache. Voll, wuselig, laut, vor allem an Champions-League-Spieltagen, wenn Bayern- und gegnerische Fans lauthals durch die City ziehen. Wer dann ausgerechnet gegenüber vom „Donisl“, wo ein paar Hundert Dinamo-Zagreb-Anhänger so vielkehlig wie ausdauernd noch mal die Schlachtrufe durchgehen, die feierliche Eröffnung einer Ausstellung begehen will, der muss die Stimme gewaltig erheben. Aber das kennen Menschen aus der Kulturszene ja: Wer sich nicht bemerkbar machen kann, hat’s schwer.

Und so ist Kulturreferent Anton Biebl ganz froh, in ein Mikrofon sprechen zu können, um der Gästeschar auf der ehemaligen Fläche des Sport Münzinger eine frohe Botschaft zu hinterbringen: Im Rathaus gibt es eine neue Zwischennutzung aus der Kultur- und Kreativwirtschaft. „The Portal“ bietet bis Jahresende eine Ausstellung narrativer Virtual Reality Experiences. Gezeigt werden 360-Grad-Filme sowie interaktive Werke, die auf internationalen Festivals Premiere hatten, darunter Preisträger der Biennale von Venedig mit „End of Night“, „Emperor“, „Flow“ und „Oto’s Planet“ sowie das Emmy-nominierte Werk „You Destroy. We Create“. Viele gelten schon jetzt als Meilensteine immersiven Erzählens, einer Kulturform, der Biebl eine ähnlich revolutionär-durchschlagende Wirkung zutraut wie dem Buchdruck.

Detailansicht öffnen Ich sehe was, was du nicht siehst: Max Permantier (von links), Astrid Kahmke, Anton Biebl, Silke Schmidt und Susanne Mitterer gestikulieren mit VR-Brille bei der Vorstellung der neuen Zwischnnutzung „The Portal“ im Münchner Rathaus. (Foto: Robert Haas)

Immersives Erzählen? In der Fachliteratur wird Immersion als die Fähigkeit beschrieben, in eine Erzählwelt einzutauchen und sie für eine begrenzte Dauer als real wahrzunehmen. Der Zuschauer soll das Gefühl haben, selbst Teil der Geschichte zu sein, daher auch der Claim von „The Portal“: Geschichten, die du spüren kannst. Portal-Direktorin Astrid Kahmke sagt: „Narrative XR ist ein neues Medium, das emotional, ästhetisch und intellektuell packend ist, aber unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit wächst. Wir zeigen, was internationale Künstler in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben und wie sie nicht nur technische Grenzen ausgelotet haben, sondern auch neue Formen des Erzählens gestalten.“

Max Permantier vom Filmfernsehfonds Bayern spricht vom „Blick in die Zukunft des Erzählens“, wofür man „gewohnte Sichtweisen ablegen und sich auf Neues einlassen“ müsse. Kahmke fügt an: „Wir wollen Sichtbarkeit schaffen für die Schönheit, das Berührende, für neue visuelle Ästhetiken und international erfolgreiche Werke, die es nicht nur verdient haben, von einem breiten Publikum gesehen zu werden, sondern die auch zeigen, wie weit vorangeschritten immersives Erzählen bereits ist.“

Wer keine VR-Brille besitzt, dem bietet diese Erlebnis-Ausstellung in der Tat eine schön niedrigschwellige und günstige (ab 13 Euro) Chance, mal in die Welt des VR-Storytellings einzutauchen. In nur 30 Minuten besteigt man gemütlich im Drehsessel sitzend mal eben den Everest und fliegt mit der Apollo 11 zur ersten Mondlandung – Dinamo Zagreb und der Rest der realen Welt sind in diesen Momenten weit weg. Wer sich also bei der nächsten Shopping-Tour mit der Liebsten mal eine halbe Stunde Pause gönnt, kann auf ihre Frage „Und was hast du derweil gemacht?“ ohne zu flunkern sagen: „War nur kurz auf dem Mond, Schatz.“