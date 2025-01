Am Seniorenheim Vincentinum im Lehel läuft erneut ein Feuerwehreinsatz. Von dem beim Brand an Heiligabend stark zerstörten Kirchturm sind bereits Teile abgestürzt, weitere drohen herunterzufallen. Ein Ziffernblatt der Turmuhr sei wegen des am Donnerstag aufgekommenen Windes in den offenen Dachstuhl gestürzt, ebenso ein Blechteil, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Aktuell ist die Feuerwehr mit einer Drehleiter und einem Hubrettungswagen am Vincentinum, auch eine Gruppe der Höhenrettung ist im Einsatz. Sie legen ein Band um die Ziffernblätter, um sie so zu sichern.