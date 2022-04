In Nymphenburg und in Haidhausen stehen prächtige Bauten offenkundig leer. Warum kann die Stadt München so wenig dagegen unternehmen?

Von Sebastian Krass und Klaus Ott

Die Villa in der Maria-Theresia-Straße 4a, zwischen Maximilianeum und Friedensengel gelegen, ist eine vornehme Adresse mit wohlklingender Historie. Das Bauwerk sei eine "faszinierende Wanderung durch die europäische Stilgeschichte und ist damit zugleich ein Architekturmuseum der Prinzregentenzeit", heißt es in einer Schrift, die in Eigentümerkreisen herumgereicht wurde. "Möge der Besucher sich an der mediterranen Würde des Baus ebenso erfreuen wie an der Fülle imposanter oder auch bezaubernder Details in Treppen, Halle und Salons. Träumen ist erlaubt - herzlich willkommen!"