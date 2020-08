Von Evelyn Vogel

In eine Muckibude für Körper und Geist verwandelt der in Frankreich geborene, in Kopenhagen lebende Künstler Thierry Geoffroy in den kommenden Wochen die Villa Stuck. In seinem "Awareness Muscle Training Center" können die Museumsbesucher an Fitnessgeräten trainieren, sollen sich aber zugleich mit aktuellen gesellschaftspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet der auch als "Colonel" bekannte Geoffroy weltweit in Ausstellungen mit seinem Konzept, bei dem körperliches Training als Metapher für das Training des Bewusstseins und des kritischen Denkens steht. Ein Konzept, das in diesen Zeiten, in denen Menschen sich viel zu oft auf Informationen aus ihren virtuellen Filterblasen verlassen und dabei das kritische Denken abschalten oder es erst gar nicht lernen, eine neue Dimension angenommen hat.

Um die Besucher auch tatsächlich aus ihrer passiven Rolle in eine aktive zu versetzen, wird Geoffroy sich ständig in der Ausstellung aufhalten und die Gäste in Debatten über aktuelle Themen verwickeln. So soll es vor dem Hintergrund der Coronapandemie und den Einschränkungen des öffentlichen gesellschaftlichen Lebens unter anderem um Flüchtlingskrise, Klimawandel, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gehen.

Neben dem "Awareness Muscle Training Center" hat Geoffroy in den zurückliegenden Jahrzehnten weltweit auch sogenannte "Critical Runs" veranstaltet. Unter anderem ist er mit Gruppen von Interessierten diskutierend durch New York, Kairo, London, Istanbul, Athen, Peking, Hanoi, Paris, Kopenhagen, Moskau, Sydney, Venedig, Berlin, Toronto und zuletzt München gejoggt. Eine Auswahl der aufgezeichneten "Critical Runs" wird in einem "Emergency Room" zu sehen sein.

Thierry Geoffroy: Awareness Muscle Training Center, Eröffnung: Di., 1. Sep., 19 Uhr, zu sehen bis 20. Sep., Di.-So. 11-18 Uhr, Museum Villa Stuck, Prinzregentenstr. 60, Telefon 4555510