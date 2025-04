Als das von Markus und Micha Acher von The Notwist zusammen mit Anne Maar kuratierte Festival „I Hear a New World No. 2“ in der Villa Stuck stattfand, war der Anlass der Umzug in das Interimsquartier. Jetzt geht es bald wieder zurück. Und gefeiert wird das vom 22. bis 27. April mit „I Hear a New World No. 3“. Eingeladen wurden dazu Künstler wie Anne Brugni und Laurent Impeduglia, die mit Installationen, Zeichnungen oder Skulpturen das Haus bespielen. An den ersten Tagen kann man ihnen beim Aufbau zuschauen. Es gibt Kaffee, Bier, Snacks und DJs. Am 25. und 26. April gibt es Konzerte, unter anderem von Anna McCarthy und Umeda Tetsuya. Und am Abschlusstag lädt die Hochzeitskapelle zum Brunch ein.