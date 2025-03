Von Bernd Kastner

Wer darf was wozu sagen? Wo endet die Kunst- und Redefreiheit? Gibt es Zensur in Deutschland? Über solche grundlegenden Fragen wollten international renommierte Experten aus Kunst und Wissenschaft sprechen und streiten. Alles vor dem Hintergrund des Israel-Palästina-Konflikts, des Hamas-Terrors, des Gaza-Kriegs. Geplant waren mehrere Diskussionsabende in der Villa Stuck, es sollte zu diesem Themenkomplex die wohl umfassendste Debattenreihe in München seit Jahren werden. Für diesen Donnerstag war eines der Podien vorgesehen.