Mit einer barrierefreien Toilette am Viktualienmarkt will das Kommunalreferat noch in diesem Jahr einem dringenden Bürgerwunsch nachkommen. Wie der Marktbetreiber dem Bezirksausschuss (BA) mitteilt, sollen leicht zugängliche, voll ausgestattete Toilettencontainer aufgestellt werden. Ein Standort wird noch gesucht, eventuell käme der Gänserlmarkt im Südosten des Geländes an der Westenriederstraße infrage. Dem dringenden Bedürfnis war hier lange nicht leicht nachzukommen. Zwar hat der Biergarten in der Mitte des Marktes Toiletten, die aber nur über eine Treppe zu erreichen sind und überdies während der Corona-Zeit lange gesperrt waren. Abhilfe hatten BA und Anwohner immer wieder gefordert, zuletzt auf der Bürgerversammlung im Juli 2021.