Die Sanierung des Viktualienmarkts ist seit Jahren überfällig, daran gibt es in der Stadtpolitik kaum Zweifel. Doch wo das Geld dafür herkommen soll, ist weiterhin unklar. Aus der ursprünglich geplanten großen Renovierung wurde eine Sparvariante , mit der ein dringend benötigtes Kellerbauwerk im Bereich rund um den Karl-Valentin-Brunnen errichtet werden soll. Diese Variante ist mit 20 Millionen Euro veranschlagt. Davon hat der Kommunalausschuss des Stadtrats nun erste Schritte auf den Weg gebracht und 1,5 Millionen bereitgestellt. Dieses Geld fließt allerdings nur in die Vorplanung.

Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) gibt sich dennoch froh. „Trotz aller Haushaltsschwierigkeiten ist es gelungen, die ersten Schritte zur notwendigen Sanierung des Viktualienmarktes zu finanzieren“, teilte sie am Donnerstag mit.

Erst Ende Juli hatte der Stadtrat den Sanierungsbeschluss erneut verschoben. Es wurde nicht einmal darüber diskutiert, Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) strich ihn einfach von der Tagesordnung – zum Verdruss vieler Händler. Man müsse die Pläne und vor allem die Finanzierung noch einmal prüfen, hieß es damals aus dem Rathaus.

Dabei steht das Thema schon seit Jahren auf der Agenda. „Der derzeitige strukturelle beziehungsweise bauliche Zustand der festen Lebensmittelmärkte entspricht nicht mehr den Anforderungen an Brandschutz, Warenpräsentation und Warenschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Hygiene, Logistik und Infrastruktur und muss daher dringend an die aktuellen Erfordernisse angepasst werden“: So steht es in der Zusammenfassung eines Stadtrat-Papiers, das dem Kommunalausschuss am 7. Juli 2011 zur Kenntnis gegeben wurde, also vor mehr als 14 Jahren.

Der aktuelle Beschluss sei „nichts zum Hurra schreien“, sondern eher ein Tropfen auf den heißen Stein, sagte Stadtrat Christian Smolka (Grüne). Die Stadt gehe damit nur die „Notbaustellen“ an. Angesichts der Haushaltslage müsse man „auf Sicht fahren und dann schauen, wie es weitergeht“. Dennoch freue er sich, „dass es jetzt losgeht, wenn auch nur in kleinen Stücken“.

Andreas Babor (CSU) sagte, es sei schade, dass die Stadt beim „Schmuckstück“ Viktualienmarkt über Jahre hinweg keine finale Lösung mit den Händlern gefunden habe und nur Geld für das Nötigste bereitgestellt werde. „Jede Sanierung, die man hinauszögert, wird am Ende noch teurer.“

Die Stadt ist als Eigentümerin verantwortlich für die Sanierung des berühmten Markts, der als eines der Aushängeschilder Münchens gilt. Der Viktualienmarkt gehört zum Eigenbetrieb Märkte München, der vom Kommunalreferat geleitet wird. Nachdem die Notwendigkeit einer Sanierung schon 2011 als „dringend“ eingestuft worden war, wurde erst 2017 in einem Bürgergutachten untersucht, wie sich die Münchner den künftigen Viktualienmarkt wünschen.

Das Ergebnis floss 2018 in einen Stadtratsbeschluss ein, in dem das „Zukunftskonzept Münchner Viktualienmarkt“ genehmigt wurde. Dieses flog im Sommer 2024 aus den Planungen für das Haushaltsjahr 2025. Das Kommunalreferat und die Märkte München sollten eine günstigere Variante erarbeiten. Wann die eigentliche Sanierung starten kann, ist weiterhin unklar.