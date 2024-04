Glosse von Andreas Schubert

Die sogenannte Kustermannfahrbahn am Viktualienmarkt ist ein Ort, an dem sich Passanten in Acht nehmen müssen. Und das, obwohl der Abschnitt zwischen Tal und Prälat-Zistl-Straße eine Fußgängerzone ist - eigentlich. Das Dumme an der Sache: Durch diese Fußgängerzone fahren nicht nur MVG-Busse und Taxis. Durch sie führt die offizielle Nord-Süd-Route für Radler, die früher über den Marienplatz und die Dienerstraße verlief.