35 Jahre lang betrieben die Wörles Münchens einzige Pferdemetzgerei. Fast wären es 36 geworden, doch plötzlich tauchte ein Nachfolger auf. „Der Juliander ist vom Himmel gefallen“, sagt Ursula Wörle.

Das erste Mal an einem Zerlegetisch stand Juliander Kraft, da brauchte er noch einen großen Edelstahlhocker zum Draufklettern, um überhaupt mit anpacken zu können. Vielleicht sieben Jahre alt war er da. Der Stichhandschuh, den jeder Metzger beim Zerlegen der Tiere trägt, war ihm anfangs viel zu groß. Er musste mit einem Gummiband an seinem Arm befestigt werden.