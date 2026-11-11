Pünktlich geht es los, und wie! Gerade als vorn auf der Bühne von zehn heruntergezählt wird und sich das Fahnenregiment samt Prinzenpaar in Bewegung setzt, öffnet jemand sehr viel weiter oben die Schleusen und lässt alles raus, aber so richtig. Hatte es zuvor nur ein wenig genieselt, gießt es nun wie aus den berühmten Kübeln. Stünde die Musikkapelle namens „Spezlwirtschaft“ in Hamburg auf der Bühne, müsste sie jetzt zwingend „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ spielen. Aber da wir nun mal auf dem Viktualienmarkt stehen, gibt es S.T.S., Rainhard Fendrich, „Ein Bett im Kornfeld“ und „Mendocino“ – was man in den 70ern und 80ern halt so gehört hat.

Auch der Narrhalla-Marsch ist immer wieder im Angebot an diesem maximal herbstlich-verdrießlichen Vormittag. Ein Schlückchen schön gekühlten Sekts geht aber dennoch, finden manche in Reihen der Narrhalla. Derweil wird nebenan auch Glühwein und heißer Punsch verkauft. Während Bürgermeisterin Verena Dietl sich entschuldigt („Hab’s leider nicht ganz geschafft, die Sonne aus dem Rathaus mitzubringen“), ordnet Kommunalreferent Alexander Dietrich die widrigen äußeren Umstände so ein: „Fasching ist nix für Weicheier. Sonst hätten unsere Vorfahren den Faschingsauftakt in den Sommer gelegt.“

Haben sie aber nicht. Feierte man den Beginn der tollen Tage zunächst am Dreikönigstag, dem eine vierwöchige Fastenzeit vorausgegangen war (das lateinische carne vale bedeutet so viel wie „Fleisch, lebe wohl!“), kamen die Narren irgendwann an der Elf nicht mehr vorbei.

Im 19. Jahrhundert war es üblich, dass Stadt- und Kommunalgremien aus zehn oder zwölf Mitgliedern bestanden – ein Fakt, den der sogenannte Elfer-Rat ironisierend auf den Arm nahm. Zudem galt die Elf als unchristliche Zahl, genau zwischen der Zehn (die Gebote!) und der Zwölf (die Apostel!). Da war der Weg zum 11.11. dann nicht mehr allzu weit. Und so beginnt das närrische Treiben nun eben Mitte November, ob einem nun danach ist oder nicht.

Viele der gut hundert Faschingsfreunde, die sich mitten auf dem Viktualienmarkt versammelt haben, sind jedenfalls schon voll im Faschingsfieber: Lustige Hüte und alberne Brillen sind zu sehen, ein paar glitzernde Perücken, eine Ganzkörper-Biene, ein Esel mit recht schlaffen Schlappohren, manche tragen Matrosenmütze, andere einfach Konfetti-Schlangen um den Hals, auch eine klassisch-rote Clownsnase ist dabei.

Das diesjährige Prinzenpaar sei ein besonders hübsches, findet eine Faschingsanhängerin

Leuchtend rot ist auch das Ornat des Präsidiums von Münchens ältestem Faschingsverein – der Narrhalla-Gesellschaft –, das zu Klängen des, genau, Narrhalla-Marschs die kleine Bühne entert. Zunächst gilt es, das Jugendprinzenpaar der vergangenen Saison zu verabschieden: Footballspieler Jonathan I. und Cheerleaderin Sara I., die nach etwas zu viel Training mit gebrochenem Mittelfuß an Krücken ins Bild humpelt.

Und dann sind schon die Neuen da: Prinz Tobias I. und Prinzessin Julia II., zwei fesche Mittvierziger, die bei den Fans gleich gut ankommen: „So ein hübsches Prinzenpaar hatten wir lange nicht mehr“, meint eine Konfetti-Dame. Während Julia Giesbrecht ein echtes Münchner Kindl ist und im Fasching gern als Minnie Maus geht, stammt Tobias Essig aus Idar-Oberstein, was man ihm aber nicht anhört. Der Herr Prinz ist Star-Stylist, hat schon Paris Hilton, Sarah Connor und Senta Berger die Haare schön gemacht und sich selbst an diesem Tag das Haupthaar unter dem Trachtenhut zu einem Zopf geflochten, der bis runter zur Krachledernen reicht.

Das Prinzenpaar Prinzessin Julia II. und Prinz Tobias I. Foto: Catherina Hess

Von ihren Vorgängern Stephan I., dem „bergischen Löwen des Isartals“, und Samantha I., der „funkelnden Tänzerin zwischen Isarglitzern und Alpenglühen“, gibt es noch ein paar Tipps für den bevorstehenden Bälle-Marathon. Und dann wird es nach den Auftritten des Fahnenregiments und der Prinzengarde mit einem Ausschnitt aus der neuen Show „Glitzer, Glanz und Gloria“ auch schon ernst: Einzug und Auftritt der sagenumwobenen Marktfrauen.

Dass die nun schon seit vier Jahrzehnten hier ihren großen Auftritt haben, daran ist ein Geburtstagskind schuld: 85 ist Helmut Pfundstein an diesem Tag geworden, und ohne ihn gäbe es diese Veranstaltung gar nicht. Es muss 1985 oder 1986 gewesen sein – „so genau weiß ich das gar nicht mehr“ –, als Pfundstein, der damals Direktor der Großmarkthalle war, die Marktfrauen zum Tanzen animierte. „Es gab schon Faschingstreiben an den einzelnen Marktständen“, erzählt der Jubilar, „aber eben nicht mehr diesen Tanz der Marktweiber, den es ganz früher gegeben hatte.“

Pfundsteins Worte wirkten offenbar: Die Marktfrauen tanzten wieder. „Erst haben wir als Absperrung nur so ein Seil gehabt“, erzählt Pfundstein, „später tanzten sie dann auf einem Pritschenwagen aus der Großmarkthalle, und irgendwann fuhr die Narrhalla mit einem offenen Bus über den Viktualienmarkt – kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“ Stimmt. Zum Dank für seine Initiative wird er wenig später zum Ehrensenator der Narrhalla ernannt und bekommt ein stilisiertes Kamel umgehängt: „Die haben viel Ausdauer und immer Durst“, heißt es. Den Präsidiumsmitgliedern baumelt derweil ein Esel um den Hals.

Narrhalla Vorstellung des Prinzenpaares. Hier der Tanz der Marktfrauen in neuer Zusammenstellung.Foto:Catherina Hess Catherina Hess/Catherina Hess

Dann endlich der Tanz: erst zu Weiß Ferdls „Ein Wagen von der Linie 8“, dann zu „So a schöner Tag“ von der Spider Murphy Gang, und eine Dolly-Parton-Nummer gibt’s noch obendrauf. Dass die Damen auf der Höhe der Zeit sind, zeigt die raffinierte Choreografie von Karoline Frost und Alan Brooks: Bevor die Marktfrauen so richtig loslegen, hocken sie mit übereinander geschlagenen Beinen da und lesen Zeitung.