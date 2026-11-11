Formal haben zwar nur drei Standbetreiber einen sogenannten Antrag auf Normenkontrolle beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof gestellt, de facto steht hinter diesen dreien aber eine ganze Reihe weiterer Marktleute: die gesamte Interessenvereinigung der Händler am Viktualienmarkt , kurz IGV. Sie alle sehen in der Satzungsänderung vor zwei Jahren einen Eingriff in ihre Berufsfreiheit.

An diesem Mittwoch nun soll die 4. Kammer des Senats prüfen, ob die Änderungen zulässig sind. Und recht schnell wird dabei klar: So einfach ist das nicht. Denn, so formuliert es der Vorsitzende Richter Andreas Schmitz gleich mehrmals: „Wir prüfen nur die Normen, nicht ihren Vollzug.“

Doch worum geht es den Standbetreibern konkret? Vor allem durch das Mehrweggebot verspüren sie einen Wettbewerbsnachteil. Dieses wird – sofern es einmal komplett in Kraft getreten ist – nur auf dem Markt gelten, der eine städtische Fläche ist, nicht aber im umliegenden Bereich. Doch, so sagt es Christian Müller, der die Kaffeerösterei auf dem Viktualienmarkt seit knapp 30 Jahren betreibt: „Die Kunden möchten den Plastikbecher nicht.“ Sollte er in Zukunft keine Papierbecher mehr ausgeben dürfen, fürchtet er mindestens 30 Prozent seiner To-go-Becher-Nutzer an die Konkurrenz zu verlieren. Ähnlich schätzt das Mitantragstellerin Brigitte Schweiger vom Saftladen ein.

Dabei gehe es ihnen nicht darum, dass sie gegen Mehrweg- statt Einwegprodukte zur Müllvermeidung wären, das betonen die Vorsitzende der IGV, Sabine Kroiß, ihr Stellvertreter Marco Stohr sowie Müller und Schweiger unisono. Nur warum werde nicht nach einer Lösung mit den Standbetreibern gesucht, fragt Müller – und vor allem nach einer, bei der diese nicht den Kürzeren ziehen im Wettbewerb mit all den Geschäften rund um den Markt, Starbucks zum Beispiel. Eine Ausweitung des Gebots auf die gesamte Altstadt sei doch denkbar, sagen sie. Oder wie wäre es mit einer kommunalen Verpackungssteuer, wie sie in Tübingen 2022 eingeführt wurde?

Richter Schmitz macht am Mittwochmorgen schnell deutlich, dass er die Probleme sieht, die sich durch das Mehrweggebot für die Standbetreiber ergeben. Gleichwohl sei die Stadt verpflichtet, Müll zu vermeiden und Mehrweg zu fördern, eigene Regeln zu erlassen, stehe ihr frei. Und nachdem es sich bei den Märkten der Stadt, und damit auch beim Viktualienmarkt, vor allem um Lebensmittelmärkte handle, sei fraglich, ob man auf die am meisten Betroffenen schaue – sprich die Antragsteller – oder auf die Gesamtheit der Marktleute. Erst daraus ergebe sich die Antwort auf die Frage, ob die Regelung „zu übergriffig“ sei.

Anwältin Erika Lorenz von Heimburg hält dem entgegen: „Der Viktualienmarkt ist kein Versorgermarkt mehr, das ist eine Illusion.“ Sprich: Von der Mehrweg-Regelung sei ein Großteil der Stände betroffen, weil viele Essen und Getränke verkauften. Womit man bei einem weiteren Aspekt des Problems wäre: Der Viktualienmarkt hat in der Stadt eine Sonderstellung, für ihn gilt aber dieselbe Satzung wie für die übrigen städtischen Märkte, mit Ausnahme des Elisabethmarkts.

Niemand klagt gerne gegen seinen Vermieter. Christian Müller von der Kaffeerösterei

Ein weiterer Knackpunkt für die Antragsteller ist die Zuweisung der Stände. Hierbei gehe es ihnen nicht darum, dass kontrolliert wird, wer einen Stand übernimmt. Sondern darum, dass bei einer Rechtsform wie einer GmbH bei Änderung des Geschäftsführers keine Neuzuweisung erfolge, die dann wiederum eine Befristung des Vertrags zur Folge habe. Das Problem für den Senat ist nur: So steht das explizit gar nicht in der Satzung – und ob es praktisch so gehandhabt wird, damit müsste sich bei einer Klage im Einzelfall das Verwaltungsgericht befassen. Wobei hier gelten dürfte, was Standbetreiber Müller schon im Vorfeld der Verhandlung gesagt hatte: „Niemand klagt gerne gegen seinen Vermieter.“

Über etwas, was nicht in der Satzung steht, könne der Bayerische Verwaltungsgerichtshof aber nicht befinden, stellt der Richter klar. Was er aber auch sagt: Durch die geplante Sanierung – auch wenn seit 15 Jahren unklar ist, wann diese passieren soll – gebe es einen sachlichen Grund für die Befristungen. Dass für die einzelnen Standbetreiber trotzdem ein gewisses Risiko bleibe und Investitionen hemme, sieht er gleichwohl ein. Am Ende gilt damit, was Richter Schmitz zuvor gesagt hatte: „Die Zuweisung zum Markt bietet Vorteile und Nachteile.“

Michael Müller vom kommunalen Betrieb „Märkte München“ erklärt im Einzelfall von Standbetreiber Christian Müller zur Überraschung von Anwältin Lorenz von Heimburg dann noch Folgendes: Hier laufe die Zuweisung auf die Kaffeerösterei-Viktualienmarkt GmbH. Damit halte er, wenn Müller seine Ehefrau als neue Geschäftsführerin einsetzen sollte, keine Neuzuweisung für angezeigt, lediglich eine Prüfung ihrer Person. Ergo: Der Stand würde auch mit dieser Änderung seinen unbefristeten Vertrag behalten. Im Fall von Mitantragstellerin Schweiger, die mit ihrem Mann nie eine GmbH gegründet hat, ist es schwieriger: Ihre Kinder bekämen wohl, wenn sie den Stand übernehmen, derzeit eine Neuzuweisung mit einem Zweijahresvertrag. Es bleibt also eine Einzelfallentscheidung.

Für Richter Schmitz stellt sich damit bis zuletzt die Frage: Welche Norm soll eigentlich genau geprüft werden? Und vor allem: Wie lässt sich vermeiden, dass es für die Standbetreiber schlimmer wird statt besser? Anwältin Lorenz von Heimburg beantragt schließlich, die gesamte Satzung noch einmal zu prüfen; die Stadt ist naturgemäß dagegen. Bis kommenden Montag will der Senat seine Entscheidung bekanntgeben. Mit welchem Gefühl die Standbetreiber bis dahin den Sitzungssaal verlassen? „Vorsichtig optimistisch“, fasst es Stohr von der IGV zusammen.